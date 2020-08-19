Программа будущего. Возможно ли создать идеальное дошкольное образование?

Если у школьников еще есть время отдохнуть, то детские сады уже распахнули двери. Родителям больше не нужно беспокоиться, куда пристроить ребенка, а дети рады встрече с любимыми друзьями. Но для кого-то знакомство с "садовской" жизнью произойдет впервые. Чтобы малыши пережили этот момент с минимальным стрессом, родители тщательно выбирают подходящее учебное заведение. Как не ошибиться с выбором, трудно ли создать домашнюю атмосферу, какая программа способна раскрыть потенциал детей amic.ru - рассказала директор детского сада "Апельсин" Мария Ануфриева.

Найти бизнес по душе

- Мария Владимировна, чужие дети – это огромная ответственность и много сложных вопросов. Почему вы все же решили, что ваш бизнес будет связан именно с детским садом?

- Я сама – дважды мама. Мой старший сын ходил в "Апельсин" в то время, когда у сада был другой собственник – который организовал этот бизнес. Мне уже тогда очень нравилось отношение воспитателей – к своему делу и к детям. Педагоги не просто выдавали знания по программе. Они подходили к этому процессу с душой, обращая внимание на особенности характера каждого ребенка.

По образованию я – бухгалтер. Но, как часто это бывает у женщин — во время декрета произошло переосмысление ценностей. Я поняла, что мое призвание – в детях. Я их очень люблю и это взаимно. Окружающие всегда удивлялись - ребятишек с ближайших домов, словно магнитом тянуло в наш двор, я собирала их вокруг себя на площадке.

Идея открыть филиал "Апельсина" возникла еще после первого декретного отпуска, но тогда по ряду причин не удалось это сделать. Все случилось, когда я пошла во второй декрет. Мне позвонили и предложили купить два сада — на Партизанской и Никитина (к тому времени филиал на улице Малахова приобрел другой собственник). Так, я стала владельцем бизнеса, который по душе – мне очень легко находить контакт с детьми, их родителями, педагогами.

- В Барнауле около 50 частных детских садов – выбор у родителей есть. Что делает уникальным "Апельсин"?

- Безусловно, наш коллектив! Его состав за эти годы ни разу не менялся – все педагоги работают с самого начала. Для меня как для руководителя очень важно, чтобы не было кадровой текучки. Не будет преувеличением, если я скажу, что все наши сотрудники (а это 4 основных воспитателя и 4 помощника воспитателя) — педагоги от Бога. Они любят детей, знают толк в образовательном и воспитательном процессе. А самое главное — обладают большим опытом.

Не убить мотивацию в дань моде

- Мария Владимировна, хочу спросить у вас как у мамы – зачем детям дошкольное воспитание? Чему особенному они научатся в саду, что им не смогут дать дома?

- Для них очень важен опыт социализации. Нужно, чтобы они умели контактировать не только с другими детьми – своими ровесниками, но и со взрослыми. Понимали, как нужно и можно находить общий язык с разными людьми. В подобных коллективах ребенок получает общение и определенные навыки, которые родители в силу разных причин не всегда могут дать в полной мере. Кроме того, нередко дети не хотят заниматься с родителями, поскольку в сознании закреплено, что дом — зона комфорта и отдыха. А находясь в коллективе, в контакте друг с другом, они достаточно просто и, что немаловажно — с интересом осваивают новую информацию. Не стоит забывать, что пребывание в детских коллективах – тренировка иммунной системы. Ни для кого не секрет, что если ребенок будет сидеть дома, никуда не ходить, то опыт знакомства со всеми детскими "болячками", как правило, придется пережить в школе.

- Сейчас много различных образовательных программ, когда детям чуть ли не с пеленок преподают иностранные языки. Какую Вы считаете самой-самой? На какой остановились в вашем детском саду?

– Та, что обеспечит необходимые знания и навыки, но не перегрузит детей, не убьет внутреннюю мотивацию и тягу к обучению. Важно, чтобы дети развивались соответственно возрасту. На мой взгляд, не стоит нагружать их ранним чтением, шахматами, ментальной математикой – все это сейчас модно. Но, если ребенок проявил интерес к какому-то занятию – педагог или же родители обязательно это заметят. В таком случае нужно понемногу помогать развиваться в этом направлении. Понимаете, малыш может впитывать все, что ему предлагают, но в какой-то момент сработает сигнал перегрузки и тяга к новым знаниям может начать угасать.

В нашем саду мы проводим занятия, соответствующие возрасту – как и в государственных учреждениях. Работаем по нескольким образовательным программам – берем лучшее их них, самое интересное и – синтезируем. Разработкой общей программы занимается у нас заведующая – педагог с огромным стажем. Как показывает практика, наши воспитатели вполне успешно подготавливают к школе выпускников – а их уже более 200 за время работы "Апельсина".

Образование в комфортном режиме

- В чем же главное преимущество частных детских садов?

- Индивидуальный подход и возможность уделять каждому ребенку больше внимания. У нас сейчас 4 группы: две — от 1,5 до 3 лет и две — от 3 до 7 лет. В младших группах занимается по 13 человек. В группах постарше – не больше 16. То есть создано комфортное пространство, в котором у педагогов больше возможностей найти контакт с каждым ребенком, больше времени на отработку материала с каждым. В конце концов — больше дополнительных занятий.

- Родителям важно, чтобы их дети хорошо питались. Как кормят их в вашем саду?

- Мы несколько ограничены в площадях, поэтому меню у нас привозное. Мы работаем с компанией "Подсолнух", которая занимается питанием дошкольников. Ее специалисты разрабатывают меню в соответствие с возрастными потребностями и сезонностью. Наши детки получают полноценный завтрак, обед и ужин. На второй завтрак им предлагается какой-либо фрукт, а на полдник – выпечка с напитком. Зимой в напитки обязательно добавляем шиповник. Мы старается учитывать особенности всех детей. Если ребенок с аллергией – корректируем его рацион.

Так важно быть в контакте

- Мария Владимировна, от конфликтных ситуаций никто не застрахован. Как вы их решаете?

- Для эффективного и комфортного взаимодействия очень важно слышать друг друга, понимать потребности и учитывать приоритеты каждого. Важен контакт педагога с детьми. Не менее важен контакт "дети-родители". В свою очередь, мы постоянно создаем мостики — ищем компромиссы с родителями. Иногда возникают конфликтные ситуации между детьми. Мы ищем варианты их решения, чтобы всем было комфортно. На мой взгляд, только такой – душевный подход поможет каждому участнику воспитательного процесса добиться своих целей. Мы дорожим своей репутацией, поэтому нам очень важно доверие родителей. Мы находимся с ними в постоянном контакте – с момента адаптации – до выпуска из детского сада. И даже потом поддерживаем связи – интересуемся школьными успехами.

- Как работает ваш сад во время пандемии короновируса?

– Несколько раз в день мы обрабатываем все рабочие поверхности, проветриваем помещение, пока дети гуляют. В группах есть бактерицидные лампы, на входе в детский сад – антисептики и градусники. Мы соблюдаем температурный режим. Если у кого-то из воспитанников повышена температура – отправляем его домой. Раз в неделю медицинский работник осматривает всех ребятишек. И кстати, малые группы в это время обладают большим преимуществом – условия в них созданы максимально комфортные и безопасные.

- Родителей всегда интересует вопрос цены и, собственно, на что идут их средства?

- У нас средние цены по городу. К тому же мы всегда идем навстречу родителям и подбираем подходящий для всех вариант. Во многих частных садах есть первоначальные взносы. Это позволяет делать перерасчеты и компенсировать родителям расходы, если ребенок пропускает занятия в саду по каким-либо причинам. У нас нет первоначального взноса, поэтому мы не можем позволить сделать перерасчет. Это - составляющая бизнеса. В негосударственном саду есть текущие издержки, которые никто не поможет покрыть – аренда помещения, заработная плата воспитателям, которая не должна зависеть от того, посещает ли ребенок сад или нет.

В стоимость у нас входит – присмотр за детьми, пятиразовое питание, а также все занятия, которые проводят педагоги с профильным образованием — музыкальный работник, хореограф, логопед (при необходимости), педагог по английскому языку, психолог. Здесь, на Никитина проходят занятия ЛФК. В филиале на Партизанской – йогой. Дополнительно за кружки никто не платит.

Детский сад "Апельсин"

Никитина, 98;

Партизанская,193;

Телефон: +7‒962‒818‒67‒07;

Время работы: пн-пт 8:00-19:00;

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