От итальянской пиццы до монгольского цуйвана. В АлтГТУ прошел фестиваль национальной кухни

24 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Праздник национальных культур в АлтГТУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском государственном техническом университете прошел традиционный фестиваль национальной кухни, который объединяет студентов со всего мира уже более двадцати лет. В этом году кулинарный праздник сплотил представителей 11 государств — от Италии до Монголии. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, событие приобрело особую значимость.

Столы участников поражали разнообразием вкусов и ароматов. Россия встречала гостей румяными пирожками, Италия — классической пиццей, а Ирак представил изысканную долму. Особый интерес вызвали экзотические блюда: студенты из Замбии приготовили ншиму (густую кашу из кукурузной муки), представители Мали угощали вуджулой (сытным блюдом из мяса и овощей), а монгольская делегация презентовала цуйван — традиционную домашнюю лапшу с мясом, приготовленную на пару.

Добрая традиция "политеха" ежегодно доказывает, что гостеприимство — лучший инструмент для укрепления дружбы и единства между народами.