На Алтае при столкновении с авто пострадали два велосипедиста

Сразу двое велосипедистов наехали на автомобиль

23 апреля 2026, 22:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай вечером 22 апреля произошло необычное ДТП: сразу двое велосипедистов врезались в автомобиль, несмотря на попытку водителя избежать столкновения. Об этом сообщили в региональном МВД.

Авария случилась около 19:00 в селе Чемал. По предварительным данным, 40-летний мужчина и 41-летняя женщина на велосипедах решили пересечь проезжую часть и выехали на дорогу.

В этот момент по ней двигался автомобиль Renault Megane под управлением 37-летней женщины. Водитель попыталась уйти от удара и выехала на встречную полосу, однако избежать столкновения не удалось — велосипедисты все равно врезались в машину.

«В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. Женщина также пострадала, но от госпитализации отказалась», — отметили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.