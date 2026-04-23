На Алтае при столкновении с авто пострадали два велосипедиста
Сразу двое велосипедистов наехали на автомобиль
23 апреля 2026, 22:02, ИА Амител
В Республике Алтай вечером 22 апреля произошло необычное ДТП: сразу двое велосипедистов врезались в автомобиль, несмотря на попытку водителя избежать столкновения. Об этом сообщили в региональном МВД.
Авария случилась около 19:00 в селе Чемал. По предварительным данным, 40-летний мужчина и 41-летняя женщина на велосипедах решили пересечь проезжую часть и выехали на дорогу.
В этот момент по ней двигался автомобиль Renault Megane под управлением 37-летней женщины. Водитель попыталась уйти от удара и выехала на встречную полосу, однако избежать столкновения не удалось — велосипедисты все равно врезались в машину.
«В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. Женщина также пострадала, но от госпитализации отказалась», — отметили в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
13:12:15 24-04-2026
пьяные на велике?