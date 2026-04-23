НОВОСТИОбщество

Скончался ведущий программы Первого канала "Человек и закон" Алексей Пиманов

Алексей Пиманов начал карьеру на телевидении в 1986 году

23 апреля 2026, 23:04, ИА Амител

Кадр из программы "Человек и закон" / Первый канал
Кадр из программы "Человек и закон" / Первый канал

В Москве на 65-м году жизни скончался телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов. О его смерти сообщил Первый канал в прямом эфире. По данным телеканала, причиной стала остановка сердца.

«Не стало нашего коллеги, ведущего Первого канала Алексея Пиманова. <...> У него не выдержало сердце. Ему было 64 года», — сообщили в эфире.

На телеканале отметили, что Пиманов более 25 лет вел программу "Человек и закон", а также активно занимался продюсерской и режиссерской деятельностью, создавая фильмы и телевизионные проекты.

«Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили на Первом канале.

Алексей Пиманов начал карьеру на телевидении в 1986 году как видеоинженер, позже работал оператором в телецентре. В 1996 году он возглавил ТК "Останкино", а с 2013 года был президентом медиахолдинга "Красная звезда".

Он также известен как автор и ведущий программ "Человек и закон" и "Кремль-9", а за свою карьеру выступил сценаристом и режиссером более ста документальных фильмов.

телевидение утраты Знаменитости

Комментарии 17

Avatar Picture
Юс

23:30:06 23-04-2026

Один из редких, очень толковых, телевизионщиков. Очень жаль!

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:34:52 24-04-2026

Юс (23:30:06 23-04-2026) Один из редких, очень толковых, телевизионщиков. Очень жаль!... Действительно, сложно повторить. Если только ведущий Соловьёв согласится).

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Незнакомка

02:35:43 24-04-2026

Ушел человек. Просто нет слов. Молодой, талантливый. 11

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:29:28 24-04-2026

После 60 лет, к сожалению, рассыпаемся...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:19 24-04-2026

мы со звезд сошли и на звезды вернемся.
Спасибо за след, который оставил

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

08:02:55 24-04-2026

Жаль!, ...вчера скрипач 63, сегодня ведущий 64, мужички до пенсионного возраста не доживают....

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:01 24-04-2026

В окурат под пенсионный возраст. Ещё бы жить да жить по-идее

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:34 24-04-2026

Сколько еще сделал бы...Очень нравится, как ведущий, как личность, как мужчина.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:25 24-04-2026

Раньше смотрел "Человек и закон", но когда с законом стало.... Телевизор не смотрю.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:02:29 24-04-2026

Феноменальный и талантливый человек, поднимал такие темы! Глубокие соболезнования его родным и близким.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:54 24-04-2026

dok_СФ (09:02:29 24-04-2026) Феноменальный и талантливый человек, поднимал такие темы! Гл...
Какие темы разрешали сверху, те и поднимал. Говорящая голова, не более

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:01 24-04-2026

Гость (11:14:54 24-04-2026) Какие темы разрешали сверху, те и поднимал. Говорящая г... Лет 10 назад Пиманов делал несколько сюжетов по ситуациям с продажей и возвращением квартир в Москве, ещё до распространения телефонного мошенничества. Сейчас это называют "эффектом Долиной".

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:21:33 24-04-2026

Рановато ушел....

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:22 24-04-2026

А он был за или воздержался?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:35 24-04-2026

Гость (11:21:22 24-04-2026) А он был за или воздержался?...
За

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:45:05 24-04-2026

Один из немногих на ТВ нормальный мужик.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:31 24-04-2026

Когда началось, Пиманов вспоминал, как встречался с Зеленским, прямо в эфире сожалел, что не уничтожил его. Считал, что физическое устранение сразу решило бы много проблем.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров