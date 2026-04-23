Скончался ведущий программы Первого канала "Человек и закон" Алексей Пиманов

Алексей Пиманов начал карьеру на телевидении в 1986 году

23 апреля 2026, 23:04, ИА Амител

Кадр из программы "Человек и закон" / Первый канал

В Москве на 65-м году жизни скончался телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов. О его смерти сообщил Первый канал в прямом эфире. По данным телеканала, причиной стала остановка сердца.

«Не стало нашего коллеги, ведущего Первого канала Алексея Пиманова. <...> У него не выдержало сердце. Ему было 64 года», — сообщили в эфире.

На телеканале отметили, что Пиманов более 25 лет вел программу "Человек и закон", а также активно занимался продюсерской и режиссерской деятельностью, создавая фильмы и телевизионные проекты.

«Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили на Первом канале.

Алексей Пиманов начал карьеру на телевидении в 1986 году как видеоинженер, позже работал оператором в телецентре. В 1996 году он возглавил ТК "Останкино", а с 2013 года был президентом медиахолдинга "Красная звезда".

Он также известен как автор и ведущий программ "Человек и закон" и "Кремль-9", а за свою карьеру выступил сценаристом и режиссером более ста документальных фильмов.