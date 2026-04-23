Скончался ведущий программы Первого канала "Человек и закон" Алексей Пиманов
Алексей Пиманов начал карьеру на телевидении в 1986 году
23 апреля 2026, 23:04, ИА Амител
В Москве на 65-м году жизни скончался телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов. О его смерти сообщил Первый канал в прямом эфире. По данным телеканала, причиной стала остановка сердца.
«Не стало нашего коллеги, ведущего Первого канала Алексея Пиманова. <...> У него не выдержало сердце. Ему было 64 года», — сообщили в эфире.
На телеканале отметили, что Пиманов более 25 лет вел программу "Человек и закон", а также активно занимался продюсерской и режиссерской деятельностью, создавая фильмы и телевизионные проекты.
«Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили на Первом канале.
Алексей Пиманов начал карьеру на телевидении в 1986 году как видеоинженер, позже работал оператором в телецентре. В 1996 году он возглавил ТК "Останкино", а с 2013 года был президентом медиахолдинга "Красная звезда".
Он также известен как автор и ведущий программ "Человек и закон" и "Кремль-9", а за свою карьеру выступил сценаристом и режиссером более ста документальных фильмов.
23:30:06 23-04-2026
Один из редких, очень толковых, телевизионщиков. Очень жаль!
06:34:52 24-04-2026
Действительно, сложно повторить. Если только ведущий Соловьёв согласится).
02:35:43 24-04-2026
Ушел человек. Просто нет слов. Молодой, талантливый. 11
06:29:28 24-04-2026
После 60 лет, к сожалению, рассыпаемся...
07:12:19 24-04-2026
мы со звезд сошли и на звезды вернемся.
Спасибо за след, который оставил
08:02:55 24-04-2026
Жаль!, ...вчера скрипач 63, сегодня ведущий 64, мужички до пенсионного возраста не доживают....
08:10:01 24-04-2026
В окурат под пенсионный возраст. Ещё бы жить да жить по-идее
08:17:34 24-04-2026
Сколько еще сделал бы...Очень нравится, как ведущий, как личность, как мужчина.
08:21:25 24-04-2026
Раньше смотрел "Человек и закон", но когда с законом стало.... Телевизор не смотрю.
09:02:29 24-04-2026
Феноменальный и талантливый человек, поднимал такие темы! Глубокие соболезнования его родным и близким.
11:14:54 24-04-2026
Какие темы разрешали сверху, те и поднимал. Говорящая голова, не более
Какие темы разрешали сверху, те и поднимал. Говорящая голова, не более
12:02:01 24-04-2026
Гость (11:14:54 24-04-2026) Какие темы разрешали сверху, те и поднимал. Говорящая г... Лет 10 назад Пиманов делал несколько сюжетов по ситуациям с продажей и возвращением квартир в Москве, ещё до распространения телефонного мошенничества. Сейчас это называют "эффектом Долиной".
09:21:33 24-04-2026
Рановато ушел....
11:21:22 24-04-2026
А он был за или воздержался?
13:32:35 24-04-2026
За
За
21:45:05 24-04-2026
Один из немногих на ТВ нормальный мужик.
22:32:31 24-04-2026
Когда началось, Пиманов вспоминал, как встречался с Зеленским, прямо в эфире сожалел, что не уничтожил его. Считал, что физическое устранение сразу решило бы много проблем.