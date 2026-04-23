Депутат Вассерман высказался против проверки книг Григория Остера, начатой СК

После завершения проверки может потребоваться дополнительное вмешательство

23 апреля 2026, 20:34, ИА Амител

Анатолий Вассерман / Фото: соцсети
Депутат Анатолий Вассерман выступил с критикой проверки книг детского писателя Григория Остера, которую ранее инициировали следственные органы. По его мнению, подобные инициативы возникают на фоне стремления отдельных политиков привлечь к себе внимание и не учитывают особенности жанра, сообщает паблик "Кровавая барыня".

Комментируя ситуацию, парламентарий отметил, что в российской политике нередко появляются заявления, которые сложно назвать обоснованными.

«К сожалению, и среди наших депутатов хватает людей, считающих, что главное — это выделиться резкими заявлениями, пусть даже и совершенно нелепыми. И глава Следственного комитета не раз доказывал, что его представление о жизни несколько отличается от самой жизни», — заявил он, говоря о позиции руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Вассерман также обратил внимание на то, что, по его мнению, инициаторы подобных проверок не всегда учитывают ироничный характер произведений. В качестве иллюстрации он привел афоризм польского писателя Ежи Леца: «Если у человека нет чувства юмора, у него должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора».

Депутат не исключил, что после завершения проверки может потребоваться дополнительное вмешательство.

«Придется в решение по этой проверке вмешиваться людям, не страдающим проблемами по части юмора. Ну, по крайней мере, наш президент не раз доказывал, что у него с этим все в полном порядке», — добавил он.

Отдельно Вассерман высказался о влиянии произведений Остера на детей, подчеркнув, что юные читатели способны правильно воспринимать заложенную в них иронию.

«Но, насколько я наблюдал реакцию чужих детей на книги Остера, они прекрасно понимают, что такое доказательство от противного, еще задолго до того, как пойдут в школу», — отметил он.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку книг Григория Остера, вызвавшую общественную дискуссию о допустимых границах в детской литературе.

Гость

21:29:20 23-04-2026

Согласна с Вассерманом на все 100. Некоторые доморощенные слуги народа (читай - наша шпиЁнка) никак не могут не вылезть из-под плинтуса.

Гость

22:41:20 23-04-2026

Ну, с Бастрыкиным всё понятно, поступило заявление, должен по любому обращению депутата проводить проверку.
Поскольку данный депутат воспитался в нашем крае, даже, к нашему удивлению, хотелось написать, стыду, в нашем Барнауле, мы виноваты. Надо признать и принять меры.
Обратиться к Валентине Матвиенко с просьбой провести наставительную беседу просветительного характера для внушения депутату фертильного возраста, не имеющему детей необходимость исполнить гражданский долг и соответствовать природному предназначению - стать матерью.
Как правильно рекомендует Валентина Ивановна, имеющая медицинское образование, надо родить 5 детей. Тогда многодетная мать сможет оценить, какие книги нужны потомству.

Гость

09:30:30 24-04-2026

Гость (22:41:20 23-04-2026)
Сплюнь три раза и постучи по дереву, пусть она лучше поможет генофонду и не размножается. Мы и так с каждым днем все ближе к сюжету фильма "Идиотократия"

Гость

09:25:54 24-04-2026

"(Дети) прекрасно понимают, что такое доказательство от противного" - почему не указана фамилия и должность противного?

Mike

13:46:06 24-04-2026

Гость (09:25:54 24-04-2026) "(Дети) прекрасно понимают, что такое доказательство от прот... Да Бутина это...
Как ее в думу пустили, ведь голосовали. Вот лишний пример того, что либо каждый народ достоин своих правителей, ибо нефик лежать на диване и не голосовать типа "от нас ничего не зависит"

Гость

14:36:42 24-04-2026

Mike (13:46:06 24-04-2026) Да Бутина это... Как ее в думу пустили, ведь голосовали.... С голосованием тоже не всё просто. Много лет назад Жириновский пробил закон о голосовании по партийным спискам, чем, моё мнение, похоронил саму идею и смысл выборов.
Партия дает список, избиратель смотрит фамилии людей, которых хочет видеть в Госдуме, голосует за них. После часть избранных депутатов отказывается от мандата в пользу другого члена партии, о котором избиратели не подозревали. Может, даже за эту партию не голосовали, если бы сразу огласили реальный список. Но уже ничего не изменить.

гость

16:06:15 24-04-2026

Начиная битву с мамой, затевая с папой бой, постарайся сдаться маме - папа пленных не берёт. Где здесь крамола?

