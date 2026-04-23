Депутат Вассерман высказался против проверки книг Григория Остера, начатой СК

23 апреля 2026, 20:34, ИА Амител

Анатолий Вассерман / Фото: соцсети

Депутат Анатолий Вассерман выступил с критикой проверки книг детского писателя Григория Остера, которую ранее инициировали следственные органы. По его мнению, подобные инициативы возникают на фоне стремления отдельных политиков привлечь к себе внимание и не учитывают особенности жанра, сообщает паблик "Кровавая барыня".

Комментируя ситуацию, парламентарий отметил, что в российской политике нередко появляются заявления, которые сложно назвать обоснованными.

«К сожалению, и среди наших депутатов хватает людей, считающих, что главное — это выделиться резкими заявлениями, пусть даже и совершенно нелепыми. И глава Следственного комитета не раз доказывал, что его представление о жизни несколько отличается от самой жизни», — заявил он, говоря о позиции руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Вассерман также обратил внимание на то, что, по его мнению, инициаторы подобных проверок не всегда учитывают ироничный характер произведений. В качестве иллюстрации он привел афоризм польского писателя Ежи Леца: «Если у человека нет чувства юмора, у него должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора».

Депутат не исключил, что после завершения проверки может потребоваться дополнительное вмешательство.

«Придется в решение по этой проверке вмешиваться людям, не страдающим проблемами по части юмора. Ну, по крайней мере, наш президент не раз доказывал, что у него с этим все в полном порядке», — добавил он.

Отдельно Вассерман высказался о влиянии произведений Остера на детей, подчеркнув, что юные читатели способны правильно воспринимать заложенную в них иронию.

«Но, насколько я наблюдал реакцию чужих детей на книги Остера, они прекрасно понимают, что такое доказательство от противного, еще задолго до того, как пойдут в школу», — отметил он.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку книг Григория Остера, вызвавшую общественную дискуссию о допустимых границах в детской литературе.