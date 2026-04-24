До +22 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 24 апреля

24 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина

До +22 градусов потеплеет Алтайском крае днем 24 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +17...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами по западу порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +18...+20 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.