Кинотеатры России откажутся от зарубежного кино на майские праздники
Мера направлена на поддержку отечественного кинопроизводства
23 апреля 2026, 20:01, ИА Амител
Кинотеатры в России временно изменят репертуар на период майских праздников: с 30 апреля по 11 мая в прокате не будет иностранных фильмов. Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров, пишет паблик "Сегодня в тренде".
Как поясняется, мера направлена на поддержку отечественного кинопроизводства. В центре внимания — премьера фильма "Литвяк", посвященного советской летчице.
Ожидается, что временный отказ от зарубежного контента позволит сосредоточить внимание зрителей на российских новинках и увеличить их кассовые сборы. Решение будет действовать ограниченный срок — в течение 11 дней, после чего кинотеатры вернутся к привычному формированию репертуара.
Дополнительные подробности о перечне фильмов и формате проката в этот период пока не уточняются.
20:38:35 23-04-2026
Значит мы откажемся от очередного "шЫдевра" от госкино. Все просто.
Если владельцы кинотеатров так любят лобызать чиновничий сапог, то пусть привыкают к пустому карману
22:29:55 23-04-2026
Гость (20:38:35 23-04-2026) Значит мы откажемся от очередного "шЫдевра" от госкино. Все ... Не переживайте, в Барнауле полно жвачных животных, которые пойдут смотреть что угодно, лишь бы бабу выгулять.
09:29:20 24-04-2026
Гость (22:29:55 23-04-2026) Не переживайте, в Барнауле полно жвачных животных, которые п... этопять
20:44:23 23-04-2026
Надо отказаться от посещений кинотеатров в эти дни и все.
20:49:04 23-04-2026
С большим удовольствием посмотрел бы отечественные киношедевры... Но запланировал бухать...
20:58:04 23-04-2026
Только бы не Лебединое озеро.
07:38:59 24-04-2026
Musik (20:58:04 23-04-2026) Только бы не Лебединое озеро. ...
Это по телеку ждемс
08:53:14 24-04-2026
Как можно отказаться от того, чего давно нет, там давно в репертуаре всякие чебурашки и ёлки-99.
19:13:18 24-04-2026
Смотреть как в РФ богатые плачут, лучше посмотрю АВИТО,продажа особняков вокруг Москву за миллиарды рублей, повод для размышления, в России кинематограф на самом дне🤯🤬