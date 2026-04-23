Кинотеатры России откажутся от зарубежного кино на майские праздники

Мера направлена на поддержку отечественного кинопроизводства

23 апреля 2026, 20:01, ИА Амител

Кинотеатры в России временно изменят репертуар на период майских праздников: с 30 апреля по 11 мая в прокате не будет иностранных фильмов. Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров, пишет паблик "Сегодня в тренде".

Как поясняется, мера направлена на поддержку отечественного кинопроизводства. В центре внимания — премьера фильма "Литвяк", посвященного советской летчице.

Ожидается, что временный отказ от зарубежного контента позволит сосредоточить внимание зрителей на российских новинках и увеличить их кассовые сборы. Решение будет действовать ограниченный срок — в течение 11 дней, после чего кинотеатры вернутся к привычному формированию репертуара.

Дополнительные подробности о перечне фильмов и формате проката в этот период пока не уточняются.