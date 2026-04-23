Кинотеатры России откажутся от зарубежного кино на майские праздники

Мера направлена на поддержку отечественного кинопроизводства

23 апреля 2026, 20:01, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Кинотеатры в России временно изменят репертуар на период майских праздников: с 30 апреля по 11 мая в прокате не будет иностранных фильмов. Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров, пишет паблик "Сегодня в тренде".

Как поясняется, мера направлена на поддержку отечественного кинопроизводства. В центре внимания — премьера фильма "Литвяк", посвященного советской летчице.

Ожидается, что временный отказ от зарубежного контента позволит сосредоточить внимание зрителей на российских новинках и увеличить их кассовые сборы. Решение будет действовать ограниченный срок — в течение 11 дней, после чего кинотеатры вернутся к привычному формированию репертуара.

Дополнительные подробности о перечне фильмов и формате проката в этот период пока не уточняются.

Гость

20:38:35 23-04-2026

Значит мы откажемся от очередного "шЫдевра" от госкино. Все просто.
Если владельцы кинотеатров так любят лобызать чиновничий сапог, то пусть привыкают к пустому карману

Гость

22:29:55 23-04-2026

Гость (20:38:35 23-04-2026) Значит мы откажемся от очередного "шЫдевра" от госкино. Все ... Не переживайте, в Барнауле полно жвачных животных, которые пойдут смотреть что угодно, лишь бы бабу выгулять.

Гость

09:29:20 24-04-2026

Гость (22:29:55 23-04-2026) Не переживайте, в Барнауле полно жвачных животных, которые п... этопять

Гость

20:44:23 23-04-2026

Надо отказаться от посещений кинотеатров в эти дни и все.

Кость

20:49:04 23-04-2026

С большим удовольствием посмотрел бы отечественные киношедевры... Но запланировал бухать...

Musik

20:58:04 23-04-2026

Только бы не Лебединое озеро.

Гость

07:38:59 24-04-2026

Musik (20:58:04 23-04-2026) Только бы не Лебединое озеро. ...
Это по телеку ждемс

Гость

08:53:14 24-04-2026

Как можно отказаться от того, чего давно нет, там давно в репертуаре всякие чебурашки и ёлки-99.

Евдокия

19:13:18 24-04-2026

Смотреть как в РФ богатые плачут, лучше посмотрю АВИТО,продажа особняков вокруг Москву за миллиарды рублей, повод для размышления, в России кинематограф на самом дне🤯🤬

