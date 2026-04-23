За использование большого количества бесплатных пакетов россиянам грозят штрафы и арест
В зависимости от суммы ущерба предусмотрены разные меры ответственности
23 апреля 2026, 21:36, ИА Амител
Получение "бесплатных" пакетов в магазине может обернуться штрафом или даже уголовным делом, если брать их в чрезмерном количестве. Об этом сообщил преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев, пишет ТАСС.
По его словам, магазины обязаны предоставлять пакеты для фасовки весовых товаров бесплатно, однако речь идет о разумном количестве. Если покупатель, например, забирает целый рулон или сразу несколько, такие действия могут квалифицироваться как мелкое хищение.
В зависимости от суммы ущерба предусмотрены разные меры ответственности. Это может быть административный штраф — до пятикратной стоимости "похищенного", но не менее трех тысяч рублей, административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Если стоимость превышает 2,5 тысячи рублей, возможна уже уголовная ответственность.
Сбитнев добавил, что теоретически магазин может обратиться в суд за возмещением ущерба, однако на практике это происходит редко: при небольших суммах судебные издержки обычно превышают стоимость самих пакетов.
22:10:57 23-04-2026
Давно нигде нет бесплатных пакетов, уже несколько лет. Только за деньги, да не дешевые они.
23:54:47 23-04-2026
Гость (22:10:57 23-04-2026) Давно нигде нет бесплатных пакетов, уже несколько лет. Тольк... А помидоры, лимоны, огурцы и прочее ты в карман сыпешь?
Читай, может поймешь:
09:45:34 24-04-2026
Психиатр (23:54:47 23-04-2026) А помидоры, лимоны, огурцы и прочее ты в карман сыпешь?
12:28:57 24-04-2026
07:39:29 24-04-2026
Гость (22:10:57 23-04-2026) Давно нигде нет бесплатных пакетов, уже несколько лет. Тольк... Речь про мешочки что стоят рулоном у развесных товаров. У меня коллега всегда в наглую обматывает себе штук 10-20
07:46:11 24-04-2026
Гость (22:10:57 23-04-2026) Давно нигде нет бесплатных пакетов, уже несколько лет. Тольк... Ну вот зачем Вы это говорите? Очевидно же, это неправда. В каждом магазине есть рулоны мешочков для упаковки овощей, конфет и т.д. Именно о них речь в статье?
07:49:20 24-04-2026
Гость (22:10:57 23-04-2026) Давно нигде нет бесплатных пакетов, уже несколько лет. Тольк... текст читай внимательно, прежде чем выводы делать. писатели...
08:41:57 24-04-2026
Гость (22:10:57 23-04-2026) Давно нигде нет бесплатных пакетов, уже несколько лет. Тольк... Тут подразумеваются не те пакеты что на кассе, а те что внутри магазина - в которые люди кладут лук, картошку, фрукты и другие товары на развес. Те же конфеты или орехи. С статье так и написано - По его словам, магазины обязаны предоставлять пакеты для фасовки весовых товаров бесплатно, однако речь идет о разумном количестве.
12:17:30 24-04-2026
Житель Барнео, столицы мира (08:41:57 24-04-2026) Тут подразумеваются не те пакеты что на кассе, а те что внут... Пакеты - это то, что на кассе. А мальнькие мешочки - фасовочные мешки. Для мусора тоже мешки, так написано на упаковочной бумажке рулона.
Кстати, почему магазины стали взимать плату за пакеты? Анонсировали, что из соображений экологии. Но в то же время стали продавать биоразлагаемые пакеты, дороже обычных.
13:51:58 24-04-2026
Гость (12:17:30 24-04-2026) Пакеты - это то, что на кассе. А мальнькие мешочки - фасовоч... Сам ты, паковочный мешок. Все люди и то и другое называют "пакет".
23:20:34 23-04-2026
Депутаты ЕР предложили установить счетчики на унитазы для выявления уклонения от налогов.
08:02:40 24-04-2026
Закон о "колосках"....
12:52:49 24-04-2026
Каждый фасовочный мешочек, в зависимости от размера, весит 5-10гр. Магазины продают нам мешочки по цене товара. Купили 80гр конфет по 1500р, по такой же цене мешочек, его вес на кассе никто не вычтет. Так что не только пакетов, но и мешочков бесплатных нет. Странно, что юрист не знает об этом.
13:53:31 24-04-2026
Гость (12:52:49 24-04-2026) Каждый фасовочный мешочек, в зависимости от размера, весит 5... офигеть ты взвешиватель. Пакет для конфет 5-10 грамм? Долго смеялся
15:06:35 24-04-2026
Гость (13:53:31 24-04-2026) офигеть ты взвешиватель. Пакет для конфет 5-10 грамм? Долго... Смех без причины - признак дурачины. Взвесь мешочек на электронных весах и посмотри. Магазины получают миллиарды прибыли на продаже "бесплатных" мешочков по цене товара.
14:14:21 24-04-2026
Гость (12:52:49 24-04-2026) Каждый фасовочный мешочек, в зависимости от размера, весит 5... да мы в курсе что эти "бесплатные" мешочки во много раз по цене уже вложены в цену товара
14:15:21 24-04-2026
все это влажные мечты продавцов и не борлее того
знайте что покупатель может взять что угодно и в каком хочет количестве если суммарно цена всего этого добра не превысит 5000 рублей то нарушения закона нет
цена этих пакетов -грош в базарный день так что берите граждане
17:30:49 24-04-2026
юрист (14:15:21 24-04-2026) все это влажные мечты продавцов и не борлее тогознайте ч... Это и колбасу с водкой можно брать на 5000 р в день бесплатно? Или мяса, говядины , 5 кило тоже? Спасибо не знал , добрый человек. Капец ты шутник
18:48:40 24-04-2026
Обычно в Маришках есть длинные мешочки для мороженой рыбы, но в некоторых нет, только малепусенькие. В частности, в ближайшем. Поэтому рыбу лучше брать в другом. Прихожу в другой, там бывшая продавщица из ближайшего. Длинных пакетов нет, исчезли с её появлением. Так что дело не в покупателях.