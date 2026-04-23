За использование большого количества бесплатных пакетов россиянам грозят штрафы и арест

23 апреля 2026, 21:36, ИА Амител

В магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Получение "бесплатных" пакетов в магазине может обернуться штрафом или даже уголовным делом, если брать их в чрезмерном количестве. Об этом сообщил преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев, пишет ТАСС.

По его словам, магазины обязаны предоставлять пакеты для фасовки весовых товаров бесплатно, однако речь идет о разумном количестве. Если покупатель, например, забирает целый рулон или сразу несколько, такие действия могут квалифицироваться как мелкое хищение.

В зависимости от суммы ущерба предусмотрены разные меры ответственности. Это может быть административный штраф — до пятикратной стоимости "похищенного", но не менее трех тысяч рублей, административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Если стоимость превышает 2,5 тысячи рублей, возможна уже уголовная ответственность.

Сбитнев добавил, что теоретически магазин может обратиться в суд за возмещением ущерба, однако на практике это происходит редко: при небольших суммах судебные издержки обычно превышают стоимость самих пакетов.