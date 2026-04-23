В Алтайском крае после наезда водитель бросил умирающую женщину и уехал

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

23 апреля 2026, 23:34, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы и спустя два дня умерла в больнице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Трагедия произошла вечером 11 апреля около 22:00 на дороге между селами Омутское и Селезнево в Шелаболихинском районе. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, после чего покинул место происшествия, не оказав помощи.

Личность автомобилиста и транспортное средство пока не установлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места ДТП.

Правоохранители просят всех, кто может располагать какой-либо информацией, обратиться в отдел полиции по адресу: село Шелаболиха, улица Новая, 1, либо по телефонам 8 (38558) 2-24-02 и 2-21-39. Анонимность гарантируется.