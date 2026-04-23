Раздача георгиевских лент стартовала на улицах Барнаула

Акция продолжится и 9 мая

23 апреля 2026, 19:05, ИА Амител

Раздача георгиевских лент / Фото: barnaul.org

В Барнауле 22 апреля стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уже в первый день около 250 горожан получили символ памяти и уважения к ветеранам.

По данным администрации Барнаула, ленточки на улицах и площадях раздают студенты и волонтеры. Акция проходит как знак солидарности и напоминание о подвиге участников Великой Отечественной войны.

В частности, в Железнодорожном районе добровольцы уже передали жителям около 250 лент. В дальнейшем к акции присоединятся образовательные учреждения и различные организации, где запланированы тематические мероприятия.

Раздача ленточек продолжится и 9 мая на праздничной площадке "Барнаул — город трудовой доблести" возле кинотеатра "Мир". Получить символ Победы можно будет с 09:00 до 11:00, а вечером, с 19:00 до 22:00, там же пройдет программа "Победный май!".

Акция "Георгиевская ленточка" проводится уже более 20 лет и остается одной из самых массовых инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и уважения к ветеранам.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

19:55:57 23-04-2026

лучше их не брать.. а то вдруг не той рукой.. осудят/штрафанут/посадят

Avatar Picture
Гость

21:35:01 23-04-2026

Не дай Бог еще уронишь!

Avatar Picture
Вежливый Человек

20:42:25 23-04-2026

Гвардейских лент. С георгиевскими казаки за фашистов воевали.

Avatar Picture
Гость

09:18:00 24-04-2026

Вежливый Человек (20:42:25 23-04-2026) Гвардейских лент. С георгиевскими казаки за фашистов воевали... Сказали Георгий - значит Георгий.
Гео́ргий Победоно́сец - пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен. Родился в 269 году в Каппадокии.

Avatar Picture
Гость

08:31:58 24-04-2026

"Акция "Георгиевская ленточка" проводится уже более 20 лет и остается одной из самых массовых инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и уважения к ветеранам"----------- Я, без ленточек помню своих дедов, отца и дядей, которые разгромили фашисткаю нечисть.

Avatar Picture
Гость

09:14:34 24-04-2026

Не так взял, не так повязал, не туда привязал, неуважительно отнёсся - и штрафы, штрафы, штрафы за всё. Нет уж, спасибо.

Avatar Picture
ППШариков

09:23:01 24-04-2026

Хорошая традиция...

Avatar Picture
Гость

09:35:41 24-04-2026

ППШариков (09:23:01 24-04-2026) Хорошая традиция......
... умерла, когда превратилась в обязаловку

Avatar Picture
ППШариков

10:02:28 24-04-2026

Гость (09:35:41 24-04-2026) ... умерла, когда превратилась в обязаловку... Не выдумывайте.

Avatar Picture
Гость

09:37:52 24-04-2026

В СССР каждый знал что такое гвардейская ленточка и с уважением к ней относился без всяких штрафов и сроков, потому что совесть у людей была. А сейчас одни дураки готовы её привязать хоть корове на хвост, а другие за это хотят посадить на десять лет как изменника Родине.

Avatar Picture
Гость

13:39:46 24-04-2026

Гость (09:37:52 24-04-2026) В СССР каждый знал что такое гвардейская ленточка и с уважен...
В союзе не было этого ленточного культа, а главным символом праздника было красное Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом, которое нынче уже почти нигде не увидишь. А гвардейскую ленту знали просто как одну из медальных лент

Avatar Picture
Гость

17:41:52 24-04-2026

Гость (13:39:46 24-04-2026) В союзе не было этого ленточного культа, а главным симво... Врёшь, как дышишь. В сысысыре день победы не праздновали / 9 мая не бы выходным. Парадов на 9 мая не было. Так, встречи под водочку в парчках, не более.

