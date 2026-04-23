Раздача георгиевских лент стартовала на улицах Барнаула
Акция продолжится и 9 мая
23 апреля 2026, 19:05, ИА Амител
В Барнауле 22 апреля стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уже в первый день около 250 горожан получили символ памяти и уважения к ветеранам.
По данным администрации Барнаула, ленточки на улицах и площадях раздают студенты и волонтеры. Акция проходит как знак солидарности и напоминание о подвиге участников Великой Отечественной войны.
В частности, в Железнодорожном районе добровольцы уже передали жителям около 250 лент. В дальнейшем к акции присоединятся образовательные учреждения и различные организации, где запланированы тематические мероприятия.
Раздача ленточек продолжится и 9 мая на праздничной площадке "Барнаул — город трудовой доблести" возле кинотеатра "Мир". Получить символ Победы можно будет с 09:00 до 11:00, а вечером, с 19:00 до 22:00, там же пройдет программа "Победный май!".
Акция "Георгиевская ленточка" проводится уже более 20 лет и остается одной из самых массовых инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и уважения к ветеранам.
19:55:57 23-04-2026
лучше их не брать.. а то вдруг не той рукой.. осудят/штрафанут/посадят
21:35:01 23-04-2026
Не дай Бог еще уронишь!
20:42:25 23-04-2026
Гвардейских лент. С георгиевскими казаки за фашистов воевали.
09:18:00 24-04-2026
Вежливый Человек (20:42:25 23-04-2026) Гвардейских лент. С георгиевскими казаки за фашистов воевали... Сказали Георгий - значит Георгий.
Гео́ргий Победоно́сец - пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен. Родился в 269 году в Каппадокии.
08:31:58 24-04-2026
"Акция "Георгиевская ленточка" проводится уже более 20 лет и остается одной из самых массовых инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и уважения к ветеранам"----------- Я, без ленточек помню своих дедов, отца и дядей, которые разгромили фашисткаю нечисть.
09:14:34 24-04-2026
Не так взял, не так повязал, не туда привязал, неуважительно отнёсся - и штрафы, штрафы, штрафы за всё. Нет уж, спасибо.
09:23:01 24-04-2026
Хорошая традиция...
09:35:41 24-04-2026
ППШариков (09:23:01 24-04-2026) Хорошая традиция......
... умерла, когда превратилась в обязаловку
10:02:28 24-04-2026
Гость (09:35:41 24-04-2026) ... умерла, когда превратилась в обязаловку... Не выдумывайте.
09:37:52 24-04-2026
В СССР каждый знал что такое гвардейская ленточка и с уважением к ней относился без всяких штрафов и сроков, потому что совесть у людей была. А сейчас одни дураки готовы её привязать хоть корове на хвост, а другие за это хотят посадить на десять лет как изменника Родине.
13:39:46 24-04-2026
Гость (09:37:52 24-04-2026) В СССР каждый знал что такое гвардейская ленточка и с уважен...
В союзе не было этого ленточного культа, а главным символом праздника было красное Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом, которое нынче уже почти нигде не увидишь. А гвардейскую ленту знали просто как одну из медальных лент
17:41:52 24-04-2026
Гость (13:39:46 24-04-2026) В союзе не было этого ленточного культа, а главным симво... Врёшь, как дышишь. В сысысыре день победы не праздновали / 9 мая не бы выходным. Парадов на 9 мая не было. Так, встречи под водочку в парчках, не более.