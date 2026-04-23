Раздача георгиевских лент стартовала на улицах Барнаула

23 апреля 2026, 19:05, ИА Амител

Раздача георгиевских лент / Фото: barnaul.org

В Барнауле 22 апреля стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уже в первый день около 250 горожан получили символ памяти и уважения к ветеранам.

По данным администрации Барнаула, ленточки на улицах и площадях раздают студенты и волонтеры. Акция проходит как знак солидарности и напоминание о подвиге участников Великой Отечественной войны.

В частности, в Железнодорожном районе добровольцы уже передали жителям около 250 лент. В дальнейшем к акции присоединятся образовательные учреждения и различные организации, где запланированы тематические мероприятия.

Раздача ленточек продолжится и 9 мая на праздничной площадке "Барнаул — город трудовой доблести" возле кинотеатра "Мир". Получить символ Победы можно будет с 09:00 до 11:00, а вечером, с 19:00 до 22:00, там же пройдет программа "Победный май!".

Акция "Георгиевская ленточка" проводится уже более 20 лет и остается одной из самых массовых инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и уважения к ветеранам.