Дачникам грозит штраф за наем нелегальных мигрантов
Адвокат Игорь Баранов предупредил, что закон считает работодателем даже частное лицо, а незнание о нелегальном статусе сотрудника не освобождает от ответственности
24 апреля 2026, 08:32, ИА Амител
Россияне, которые нанимают иностранцев для работы на дачных участках, могут получить штраф от 2 до 7 тысяч рублей, если у сотрудника не окажется разрешения на трудовую деятельность. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Баранов.
Юрист пояснил, что риски при найме мигрантов на сезонные работы вполне реальны. Закон трактует как работодателя даже обычного человека, который привлек кого-то к труду, пусть даже временно.
«Главным риском является привлечение к ответственности за незаконное использование труда иностранного гражданина. В соответствии со ст. 18.15 КоАП РФ, если выяснится, что у работника нет права на трудовую деятельность в России, например, отсутствует патент или разрешение, штраф для граждан может составлять от 2000 до 5000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 5000 до 7000 рублей», — сообщил адвокат.
Самого иностранца при этом могут депортировать. А если будет доказано, что наем носил систематический характер или приносил прибыль, ответственность может ужесточиться. Баранов подчеркнул: ссылка на незнание не работает — штраф выпишут, даже если хозяин дачи "не знал", что работник нелегал.
Адвокат советует перед наймом проверять документы. Минимальный набор: паспорт, миграционная карта с отметкой "работа", патент (для граждан безвизовых стран, например, из СНГ), квитанция об оплате патента и регистрация по месту пребывания. Патент действует только в регионе выдачи — работать в Москве с подмосковным патентом нельзя.
Также по закону необходимо уведомлять МВД о заключении и расторжении договора с иностранцем. Частные лица это почти никогда не делают, но игнорирование требования грозит дополнительным штрафом.
Баранов рекомендует заключить письменный договор, сделать копии документов работника, убедиться в оплате и сроке действия патента и не платить "вчерную" без каких-либо подтверждений.
«Если есть сомнения в документах, лучше отказаться от найма, так как штрафы и возможные проверки могут обойтись значительно дороже, чем услуги легального работника», — резюмировал юрист.
08:51:36 24-04-2026
Как опасно быть нынче дачником, сплошная ответственность, всёзапрещение и штрафы
11:23:05 24-04-2026
Гость (08:51:36 24-04-2026) Как опасно быть нынче дачником, сплошная ответственность, вс... да просто мигранты не хотят показывать доход, чтобы налог не платить, вот их и прижали. И правильно. Каждая копейка пусть в бюджет идёт в виде налоговых отчислений, самим дачникам на пользу. Времена калымщиков проходят. Получил доход - плати налог.
14:33:11 24-04-2026
гость (11:23:05 24-04-2026) да просто мигранты не хотят показывать доход, чтобы налог не... дачникам какая польза от федерального бюджета? может пенсии огромные?
09:14:05 24-04-2026
ага, туалет нельзя, растения выращивать нельзя, шашлыки нельзя, жечь мусор нельзя,
09:41:18 24-04-2026
Гость (09:14:05 24-04-2026) ага, туалет нельзя, растения выращивать нельзя, шашлыки нель... я эту подозрительную бабку уже который раз вижу тут на амике, рецидивистка.
09:46:36 24-04-2026
Гость (09:14:05 24-04-2026) ага, туалет нельзя, растения выращивать нельзя, шашлыки нель... Все беды в стране от несоблюдения законов со стороны дачников.
09:48:00 24-04-2026
Гость (09:14:05 24-04-2026) ага, туалет нельзя, растения выращивать нельзя, шашлыки нель... сдайте участок в земельный фонд Администрации, они знают как его нормально пристроить.
09:44:06 24-04-2026
"Дачникам грозит штраф за наем нелегальных мигрантов" - то есть контроль за статусом мигрантов и законностью их нахождения в России официально переложили с Федеральной Миграционной Службы на стариков и старух - членов садоводства "Унылая Ромашка"? Может старикам тогда за это и зарплату платить официальную?
13:44:37 24-04-2026
Гость (09:44:06 24-04-2026) "Дачникам грозит штраф за наем нелегальных мигрантов" - то е... Причем тут Федеральная Миграционная Служба? Если человек просто приехал в гости это одно. А вот если у него нет права работать в России это совсем другое. Получи разрешение и хоть уработайся, но налоги плати вовремя. Читаем:
Россияне, которые нанимают иностранцев для работы на дачных участках, могут получить штраф от 2 до 7 тысяч рублей, если у сотрудника не окажется разрешения на трудовую деятельность.
14:32:21 24-04-2026
Внимательный из Б (13:44:37 24-04-2026) Причем тут Федеральная Миграционная Служба? Если человек пр... и че у них у всех документы спрашивать за то, что они яму под сортир за полдня выкопают?
17:19:04 24-04-2026
Гость (14:32:21 24-04-2026) и че у них у всех документы спрашивать за то, что они яму по... Почему нет?
09:45:56 24-04-2026
Если незаконная мигрантка оказывает услуги специфического характера для мужчин, является ли пользование её услугами как бы жёстким наказанием за незаконный статус мигрантки?
09:49:34 24-04-2026
Ну так за найм любого работника без документов могут оштрафовать) Какая разница, мигрант он или гражданин РФ, получающий "в черную"? Другое дело, что ту же разовую вскопку земли на участке никто и никогда не отследит. Опять же, всегда можно сказать, что человек по доброте душевной просто помочь вызвался. И да, могу себе представить, как пенсионер с участка несется делать копии, в МВД и еще куда за-ради работы на пару-тройку часов.
10:25:46 24-04-2026
А я всё думал почему наша земля называется зоной рискованного земледелия.
Риск налипнуть на ровном месте у дачников на порядок выше, чем у закладчиков, сутенёров и мотоциклистов.
12:32:10 24-04-2026
чотт ржу +100500
11:20:47 24-04-2026
Иностранец без права на труд - чем он тут живёт?
Только преступной деятельностью.
Нельзя чтоб иностранцы работали в подчинении русских? - это оскорбление.
12:34:47 24-04-2026
Две проблемы остались в стране - дачники и собачники. По всем остальным - вопросов не осталось
13:19:37 24-04-2026
Настала пора проводить рейды по садоводствам. Десяток зарешоченых автобусов, набитых визжащими старухами в окружении силовиков - это будет эпично.
13:51:59 24-04-2026
Гость (10:16:04 24-04-2026) ты, бюджетничек, ко мне на участок в начале зайди. чтобы ког... при явно видимых с нейтральной территории нарушениях (вот на участке инспектор увидит/почудится борщевик сосенофского) проверялщик имеет право осуществить детальное административное обследование.
НПА свежак, с год как.
17:22:23 24-04-2026
Мусик (13:51:59 24-04-2026) при явно видимых с нейтральной территории нарушениях (вот на... Сосенофоского в зеркале увидишь.
14:24:34 24-04-2026
а если проверяющий канаву не увидит и ноги сломает вдруг?
14:48:30 24-04-2026
Гость (14:24:34 24-04-2026) а если проверяющий канаву не увидит и ноги сломает вдруг? ... доползет на трех костях и оформит.