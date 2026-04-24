Дачникам грозит штраф за наем нелегальных мигрантов

Адвокат Игорь Баранов предупредил, что закон считает работодателем даже частное лицо, а незнание о нелегальном статусе сотрудника не освобождает от ответственности

24 апреля 2026, 08:32, ИА Амител

Штраф дачнице / Дача / Штраф / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне, которые нанимают иностранцев для работы на дачных участках, могут получить штраф от 2 до 7 тысяч рублей, если у сотрудника не окажется разрешения на трудовую деятельность. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Баранов.

Юрист пояснил, что риски при найме мигрантов на сезонные работы вполне реальны. Закон трактует как работодателя даже обычного человека, который привлек кого-то к труду, пусть даже временно.

«Главным риском является привлечение к ответственности за незаконное использование труда иностранного гражданина. В соответствии со ст. 18.15 КоАП РФ, если выяснится, что у работника нет права на трудовую деятельность в России, например, отсутствует патент или разрешение, штраф для граждан может составлять от 2000 до 5000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 5000 до 7000 рублей», — сообщил адвокат.

Самого иностранца при этом могут депортировать. А если будет доказано, что наем носил систематический характер или приносил прибыль, ответственность может ужесточиться. Баранов подчеркнул: ссылка на незнание не работает — штраф выпишут, даже если хозяин дачи "не знал", что работник нелегал.

Адвокат советует перед наймом проверять документы. Минимальный набор: паспорт, миграционная карта с отметкой "работа", патент (для граждан безвизовых стран, например, из СНГ), квитанция об оплате патента и регистрация по месту пребывания. Патент действует только в регионе выдачи — работать в Москве с подмосковным патентом нельзя.

Также по закону необходимо уведомлять МВД о заключении и расторжении договора с иностранцем. Частные лица это почти никогда не делают, но игнорирование требования грозит дополнительным штрафом.

Баранов рекомендует заключить письменный договор, сделать копии документов работника, убедиться в оплате и сроке действия патента и не платить "вчерную" без каких-либо подтверждений.