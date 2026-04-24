В ОП предупредили о росте мошеннических атак на подростков в период экзаменов

Весной школьники активно ищут материалы для подготовки и чаще переходят по фишинговым ссылкам

24 апреля 2026, 07:47, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В конце апреля — начале мая стоит ждать всплеска мошеннических атак на подростков. Об этом РИА Новости рассказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. По его словам, активизация злоумышленников напрямую связана с экзаменационным периодом.

Сейчас школьники проходят промежуточные аттестации, а впереди у них ОГЭ и ЕГЭ. Высокая нагрузка делает ребят более уязвимыми перед цифровыми угрозами.

«В этот период школьники активно пользуются различными ресурсами для подготовки и успешной сдачи, переходят, в том числе, по фишинговым ссылкам. Самое главное в это время — родительская помощь и контроль», — подчеркнул Машаров.

Эксперт также посоветовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом. Плохие оценки и эмоциональная нестабильность могут не только повысить риск попасться на уловки мошенников, но и в отдельных случаях привести к агрессии или противоправному поведению.