НОВОСТИОбщество

Чечня, Ингушетия и Дагестан признаны самыми малопьющими регионами России

В число субъектов с самыми низкими показателями также попала Кабардино-Балкария

24 апреля 2026, 09:35, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан заняли первые строчки в списке российских регионов с наименьшим потреблением алкоголя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минздрава за март 2026 года.

Согласно представленной информации, в Чечне показатель потребления чистого спирта на душу населения составил 0,02 литра. В Ингушетии он оказался равен 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра.

В число субъектов с самыми низкими показателями также попали Кабардино-Балкария (2,14 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра). Статистика по новым регионам в документе отсутствует.

Россия алкоголь

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:57:56 24-04-2026

Ну не покупают алкоголь еще не значит, что мало употребляют)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Магомет Сосибатырыч

14:41:48 24-04-2026

в Чечне показатель потребления чистого спирта на душу населения составил 0,02 литра. В Ингушетии он оказался равен 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра.

В час? В день? В неделю? За минуту столько не выпьешь.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:31:53 24-04-2026

Там домашние вина пьют сотнями литров. Кислятина, но они его любят. Наливаются так что мама не горюй. Ну а с веществами там запросто.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров