Чечня, Ингушетия и Дагестан признаны самыми малопьющими регионами России
В число субъектов с самыми низкими показателями также попала Кабардино-Балкария
24 апреля 2026, 09:35, ИА Амител
Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан заняли первые строчки в списке российских регионов с наименьшим потреблением алкоголя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минздрава за март 2026 года.
Согласно представленной информации, в Чечне показатель потребления чистого спирта на душу населения составил 0,02 литра. В Ингушетии он оказался равен 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра.
В число субъектов с самыми низкими показателями также попали Кабардино-Балкария (2,14 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра). Статистика по новым регионам в документе отсутствует.
12:57:56 24-04-2026
Ну не покупают алкоголь еще не значит, что мало употребляют)))
14:41:48 24-04-2026
В час? В день? В неделю? За минуту столько не выпьешь.
21:31:53 24-04-2026
Там домашние вина пьют сотнями литров. Кислятина, но они его любят. Наливаются так что мама не горюй. Ну а с веществами там запросто.