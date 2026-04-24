Чечня, Ингушетия и Дагестан признаны самыми малопьющими регионами России

24 апреля 2026, 09:35, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан заняли первые строчки в списке российских регионов с наименьшим потреблением алкоголя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минздрава за март 2026 года.

Согласно представленной информации, в Чечне показатель потребления чистого спирта на душу населения составил 0,02 литра. В Ингушетии он оказался равен 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра.

В число субъектов с самыми низкими показателями также попали Кабардино-Балкария (2,14 литра), Карачаево-Черкесия (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра). Статистика по новым регионам в документе отсутствует.