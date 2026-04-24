НОВОСТИОбщество

Поставку 20 тонн кишечного сырья из Монголии пресекли на Алтае

Специалисты проверяли груз из Монголии, следовавший транзитом в Узбекистан

24 апреля 2026, 08:12, ИА Амител

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Республике Алтай на границе пресекли транзит партии животноводческой продукции с нарушениями — груз не допустили к перевозке через территорию региона и отправили обратно. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Инцидент произошел на пункте пропуска Ташанта, где специалисты проверяли груз из Монголии, следовавший транзитом в Узбекистан. Речь шла о партии кишечного сырья мелкого рогатого скота объемом 20 тонн.

В ходе контроля выяснилось, что на продукцию отсутствует обязательное разрешение Россельхознадзора на транзит по территории Евразийского экономического союза. Это является нарушением ветеринарного законодательства.

В результате ввоз груза запретили, а всю партию вернули отправителю.

Республика Алтай Таможня

Комментарии 4

Avatar Picture
Musik

09:22:59 24-04-2026

это штош, животных транзитом будут пропускать только с удалением кишок/кишков/кишечников?
реально непонял,
напишиет полдрбнее,
тема заинтересовала - именно об этом у нашего ГорожанинаИзБарнаула читал.
кстати пропал чёта кудата.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:04:54 24-04-2026

Да, а вдруг партия осядет у нас! (чтоб колбаса не из целлюлозы была!)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Психиатр

14:52:34 24-04-2026

dok_СФ (11:04:54 24-04-2026) Да, а вдруг партия осядет у нас! (чтоб колбаса не из целлюло... То есть колбаса из целлюлозы в бараньих и верблюжьих кишках тебя устраивает? Записываю.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:15:32 24-04-2026

Психиатр (14:52:34 24-04-2026) То есть колбаса из целлюлозы в бараньих и верблюжьих кишках ... о Вечном надо думать, а не о жратве.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров