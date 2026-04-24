Поставку 20 тонн кишечного сырья из Монголии пресекли на Алтае

Специалисты проверяли груз из Монголии, следовавший транзитом в Узбекистан

24 апреля 2026, 08:12, ИА Амител

В Республике Алтай на границе пресекли транзит партии животноводческой продукции с нарушениями — груз не допустили к перевозке через территорию региона и отправили обратно. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Инцидент произошел на пункте пропуска Ташанта, где специалисты проверяли груз из Монголии, следовавший транзитом в Узбекистан. Речь шла о партии кишечного сырья мелкого рогатого скота объемом 20 тонн.

В ходе контроля выяснилось, что на продукцию отсутствует обязательное разрешение Россельхознадзора на транзит по территории Евразийского экономического союза. Это является нарушением ветеринарного законодательства.

В результате ввоз груза запретили, а всю партию вернули отправителю.