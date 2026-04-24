Поставку 20 тонн кишечного сырья из Монголии пресекли на Алтае
Специалисты проверяли груз из Монголии, следовавший транзитом в Узбекистан
24 апреля 2026, 08:12, ИА Амител
В Республике Алтай на границе пресекли транзит партии животноводческой продукции с нарушениями — груз не допустили к перевозке через территорию региона и отправили обратно. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Инцидент произошел на пункте пропуска Ташанта, где специалисты проверяли груз из Монголии, следовавший транзитом в Узбекистан. Речь шла о партии кишечного сырья мелкого рогатого скота объемом 20 тонн.
В ходе контроля выяснилось, что на продукцию отсутствует обязательное разрешение Россельхознадзора на транзит по территории Евразийского экономического союза. Это является нарушением ветеринарного законодательства.
В результате ввоз груза запретили, а всю партию вернули отправителю.
09:22:59 24-04-2026
это штош, животных транзитом будут пропускать только с удалением кишок/кишков/кишечников?
реально непонял,
напишиет полдрбнее,
тема заинтересовала - именно об этом у нашего ГорожанинаИзБарнаула читал.
кстати пропал чёта кудата.
11:04:54 24-04-2026
Да, а вдруг партия осядет у нас! (чтоб колбаса не из целлюлозы была!)
14:52:34 24-04-2026
dok_СФ (11:04:54 24-04-2026) Да, а вдруг партия осядет у нас! (чтоб колбаса не из целлюло... То есть колбаса из целлюлозы в бараньих и верблюжьих кишках тебя устраивает? Записываю.
15:15:32 24-04-2026
Психиатр (14:52:34 24-04-2026) То есть колбаса из целлюлозы в бараньих и верблюжьих кишках ... о Вечном надо думать, а не о жратве.