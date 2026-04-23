Пяти браконьерам из Новосибирска дали условные сроки за вылов рачков в Алтайском крае

Ущерб от их действий превысил 1,7 млн рублей

23 апреля 2026, 22:37, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае суд вынес приговор группе браконьеров из Новосибирской области, которые незаконно добывали цисты артемии — стратегически важного водного ресурса. По данным Объединенной пресс-службы судов Алтайского края, общий ущерб от их действий превысил 1,7 млн рублей.

Следствием установлено, что пятеро мужчин приехали в Благовещенский район с целью нелегального вылова. На берегу озера Кучукского они с помощью сачков добывали артемию на стадии цист, не имея разрешений и квот. В общей сложности им удалось выловить почти 2,5 тонны биоресурсов.

Нарушение выявили в 2025 году сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов в особо крупном размере").

Благовещенский районный суд признал мужчин виновными. Им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Ранее сообщалось, что слухи о том, что в России якобы могут упростить охоту на животных из Красной книги, не подтвердились — действующие правила останутся прежними, а контроль за выдачей разрешений станет даже прозрачнее.