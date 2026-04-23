Такой день. Спиленные в Барнауле молоденькие сосны и мужчины, желающие уйти в декрет

О главных событиях за 23 апреля

23 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

В Барнауле в микрорайоне Дружный неизвестные спилили молоденькие сосны и фонарный столб на пересечении улиц Энтузиастов и 65 лет Победы. ЧП произошло ночью 23 апреля на территории ЖК "Новая высота". Местные жители отметили, что злоумышленники приехали на мотоциклах.

На сессии Алтайского краевого Законодательного собрания 30 апреля депутаты обсудят законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных изделий. Документ вносит изменения в действующий краевой закон о защите здоровья детей при розничной продаже некоторых товаров.

В Барнауле ищут исполнителя, который снесет сотню аварийных деревьев и выкорчует два десятка пней. За эти работы готовы заплатить более 2,7 миллиона рублей. Согласно проекту контракта, речь идет о 100 опасных стволах и 26 пнях в Железнодорожном районе. Работы пройдут на проспектах Красноармейском, Социалистическом, Строителей, Павловском тракте, а также на улицах Папанинцев, Молодежной, Профинтерна, Советской Армии, Юрина и других.

В Барнауле 30% работающих мужчин полностью готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, и еще 18% — скорее готовы. Итого уйти в декрет не против 48% опрошенных. Согласно опросу работодателей, за последний год в 15% компаний были зафиксированы случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком уходили мужчины.

Александр Ракшин, основатель торговой сети "Мария‑Ра", вошел в рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes, заняв 114‑ю строчку среди 155 участников списка. По оценке издания, совокупный капитал семьи совладельца сети достигает 1,4 млрд долларов. Сегодня Ракшин владеет 25% в компании "Розница", которой принадлежит организация "Розница К‑1" — оператор сети "Мария‑Ра". Еще по 25% компании распределены между членами его семьи: супругой, дочерью и сыном.

В Барнауле врачи спасли десятилетнего мальчика, который во время игры проглотил сразу десять магнитных шариков и металлическую цепочку. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, и медики были вынуждены провести срочную операцию. После того как мальчик проглотил магниты, он не сказал об этом взрослым. Спустя двое суток его состояние резко ухудшилось: появились сильные боли в животе и рвота.

В Алтайском крае полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы и спустя два дня умерла в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места ДТП.