Эксперт рассказал, как сэкономить на продуктах для пикника в майские праздники

24 апреля 2026, 07:34, ИА Амител

В период майских праздников традиционно возрастает спрос на продукты для пикников и шашлыков. Эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов рассказал РИА Новости, как изменятся цены на основные продукты и как можно сэкономить без ущерба для качества.

По прогнозам специалиста, помидоры и картофель могут подорожать более чем на 10%, в то время как огурцы, благодаря обилию тепличных урожаев, наоборот, подешевеют до 28%. Ожидается, что спрос на мясо вырастет в полтора раза. Наиболее заметное повышение цен коснется свиной шеи, а вот курица подорожает незначительно. Баранина будет стоить в диапазоне 800–1500 рублей за килограмм.

«Готовый шашлык в маринаде обойдется примерно на 30% дороже, чем весовое мясо. Поэтому выгоднее замариновать мясо самостоятельно. Более доступные части туши, такие как окорок или лопатка, при правильном маринаде (например, на минеральной воде, луковом соке или с добавлением киви) получатся не менее мягкими и сочными», — советует Маликов.

Эксперт также рекомендует заранее составлять список покупок, чтобы избежать лишних трат, и внимательно следить за акциями крупных торговых сетей. Такой подход позволит существенно сэкономить и получить удовольствие от вкусного шашлыка на природе.