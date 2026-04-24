Основными "клиентами" для новых санкций, по всей видимости, станут нарушители запрета на съемку охраняемых объектов и БПЛА

24 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае может прибавиться "поводов" для административной ответственности. На сессии 30 апреля депутаты АКЗС рассмотрят поправки в краевое законодательство, вводящие наказания за невыполнение распоряжений губернатора и регионального "оперативного штаба", связанных с действующим в регионе "режимом базовой готовности".

Режим базовой готовности в Алтайском крае ввели осенью 2022 года соответствующим указом президента. Это наиболее "мягкий" из возможных режимов, действующих на территории российских регионов. Самый суровый — "максимальный уровень реагирования". Он применяется непосредственно там, где идут боевые действия.Однако даже при "базовой готовности" в регионе вводятся "усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности".

В рамках действия этого режима в Алтайском крае запретили съемку и публикацию без согласования с органами безопасности фотографий критически важных и стратегических объектов: электростанции, госучреждения, мосты и переправы, военные объекты и здания силовых структур и т.д.

Также нельзя снимать "средства воздушного мониторинга": радары, спутники, датчики и БПЛА, используемые для обнаружения нежелательных объектов в воздухе. Под запретом съемка и публикация материалов, связанных с последствиями атак на охраняемые объекты и работой защитных систем.

Сам по себе указ главы региона о запрете не содержит упоминания о санкциях, которые ждут нарушителя. Вероятно, инициатива АКЗС как раз и призвана их ввести.

За первое нарушение распоряжений губернатора или оперштаба предусмотрены следующие штрафы:

— для граждан — от 1500 до 3000 рублей;

— для должностных лиц — от 3 до 10 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.



За повторное нарушение штрафы для граждан составляют уже от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для организаций — от 20 до 30 тысяч рублей.Впрочем, столкнуться с новым штрафом можно не только за запрещенную съемку, но и за другие "выходки", подпадающие под невыполнение распоряжений губернатора.



Что же касается запрета на съемку БПЛА, отметим: в некоторых регионах санкции за аналогичные правонарушения гораздо строже. Так, в Краснодарском крае, как сообщает "Российская газета", величина штрафа для юрлиц при повторном нарушении может доходить до 300 тысяч рублей.

Также в рамках этого же законопроекта новшества коснутся и санкций за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на государственных и муниципальных земельных участках. Однако в данном случае речь идет лишь об уточнении юридических формулировок.

Напомним, не так давно в Государственной Думе утвердили штрафы за продажу табачной продукции с нарушением установленных цен и сроков годности. Их размер будет варьироваться в зависимости от объема продаж. За торговлю просроченным товаром штраф для ИП составит 10 тысяч рублей за единицу продукции, для юрлиц — 20 тысяч рублей.