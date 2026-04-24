Все ради безопасности. В Алтайском крае могут появиться штрафы за неподчинение губернатору
Основными "клиентами" для новых санкций, по всей видимости, станут нарушители запрета на съемку охраняемых объектов и БПЛА
24 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
В Алтайском крае может прибавиться "поводов" для административной ответственности. На сессии 30 апреля депутаты АКЗС рассмотрят поправки в краевое законодательство, вводящие наказания за невыполнение распоряжений губернатора и регионального "оперативного штаба", связанных с действующим в регионе "режимом базовой готовности".
Режим базовой готовности в Алтайском крае ввели осенью 2022 года соответствующим указом президента. Это наиболее "мягкий" из возможных режимов, действующих на территории российских регионов. Самый суровый — "максимальный уровень реагирования". Он применяется непосредственно там, где идут боевые действия.Однако даже при "базовой готовности" в регионе вводятся "усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности".
В рамках действия этого режима в Алтайском крае запретили съемку и публикацию без согласования с органами безопасности фотографий критически важных и стратегических объектов: электростанции, госучреждения, мосты и переправы, военные объекты и здания силовых структур и т.д.
Также нельзя снимать "средства воздушного мониторинга": радары, спутники, датчики и БПЛА, используемые для обнаружения нежелательных объектов в воздухе. Под запретом съемка и публикация материалов, связанных с последствиями атак на охраняемые объекты и работой защитных систем.
Сам по себе указ главы региона о запрете не содержит упоминания о санкциях, которые ждут нарушителя. Вероятно, инициатива АКЗС как раз и призвана их ввести.
За первое нарушение распоряжений губернатора или оперштаба предусмотрены следующие штрафы:
— для граждан — от 1500 до 3000 рублей;
— для должностных лиц — от 3 до 10 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы для граждан составляют уже от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для организаций — от 20 до 30 тысяч рублей.Впрочем, столкнуться с новым штрафом можно не только за запрещенную съемку, но и за другие "выходки", подпадающие под невыполнение распоряжений губернатора.
Что же касается запрета на съемку БПЛА, отметим: в некоторых регионах санкции за аналогичные правонарушения гораздо строже. Так, в Краснодарском крае, как сообщает "Российская газета", величина штрафа для юрлиц при повторном нарушении может доходить до 300 тысяч рублей.
Также в рамках этого же законопроекта новшества коснутся и санкций за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на государственных и муниципальных земельных участках. Однако в данном случае речь идет лишь об уточнении юридических формулировок.
Напомним, не так давно в Государственной Думе утвердили штрафы за продажу табачной продукции с нарушением установленных цен и сроков годности. Их размер будет варьироваться в зависимости от объема продаж. За торговлю просроченным товаром штраф для ИП составит 10 тысяч рублей за единицу продукции, для юрлиц — 20 тысяч рублей.
09:17:38 24-04-2026
для определенности уже пора "губернатор" переименовать на "наместник".
мир-то изменился, пора и нам меняться.
о дивный новый мир! опасный но интересный...
10:19:49 24-04-2026
Musik (09:17:38 24-04-2026) для определенности уже пора "губернатор" переименовать на "н... Тогда уж сатрап, в Азии живем
21:40:40 24-04-2026
Musik (09:17:38 24-04-2026) для определенности уже пора "губернатор" переименовать на "н... Ну , а что по поводу штрафа за нарушение Конституции России ?
Под такой штраф и сам губернатор может угодить .
09:21:46 24-04-2026
я сыновьям уже сказал, чтобы ничего у раздатчиков брать не вздумали.
не той рукой возьмут и не туда прицепят и все.
а на ваши праздники, не я не мои дети не пойдем.
поработаем в саду, поедим и знать про ваши подперты не будем
09:36:11 24-04-2026
Гость (09:21:46 24-04-2026) я сыновьям уже сказал, чтобы ничего у раздатчиков брать не в... Ну да , за ленту штрафы не слабые. не так посмотрел, не так подумал- лучше обходить стороной ,
12:10:34 24-04-2026
09:21:46 24-04-2026
а на ваши праздники, не я не мои дети не пойдем.
поработаем в саду, поедим и знать про ваши подперты не будем
А Вы, видимо, не из России, если этот праздник "не ваш"?
14:13:36 24-04-2026
Гость (12:10:34 24-04-2026) 09:21:46 24-04-2026а на ваши праздники, не я не... Вы дурак? Не понимаете о чем речь?
09:25:13 24-04-2026
безопасность она такая, избирательная
09:30:07 24-04-2026
Чтобы граждане случайно не нарушили распоряжение - пускай власти опубликуют список стратегически важный объектов, включая мосты, военные заводы, военные объекты и здания силовых структур. Потому что граждане этого не знают, а обязаны знать чтобы выполнять распоряжение губернатора.
09:43:47 24-04-2026
И обязательно с адресами! Я не обязан знать все мосты и госучреждения по их названию. Мы же не хотим нарушить ВОЛЮ губернатора и случайно сфотографироваться не там? Мы - законопослушные граждане! Заботимся о нашем государстве, так же как оно о нас)))
09:54:10 24-04-2026
Гость (09:30:07 24-04-2026) Чтобы граждане случайно не нарушили распоряжение - пускай вл... Да все проще - сфотографировал пейзаж с высоты надписи "Барнаул" - штраф. Там мост-то всегда виден. Сфотографировал церковь - штраф. Точно как-то не так сфотографировал. Сфотографировал что-то на проспекте Ленина - почти наверняка на фотографию попадет какое-нибудь гос. учреждение. То есть проще вообще ничего не фотографировать. Чтобы на твоих фото кто-нибудь бдительный чего не обнаружил. Или не оскорбился за что-нибудь. Вдруг ты на фотографии не так одет был? Ну шорты там аль юбка не той длины.
10:07:47 24-04-2026
Гость (09:54:10 24-04-2026) Да все проще - сфотографировал пейзаж с высоты надписи "Барн... В парке Центрального района есть будка фотографирования, которая направлена в сторону Нового Моста. Прошу проверить администрацию парка на причастность к шпионской деятельности в пользу стран НАТО.
В парке на горе установлен мощный бинокль, в который враг может рассматривать секретные объекты по всему городу и даже за городом, ТЭЦ как на ладони! Прошу демонтировать бинокль и наказать виновных.
16:34:32 24-04-2026
Гость (10:07:47 24-04-2026) В парке Центрального района есть будка фотографирования, кот... ...а лучше запретить всем с открытыми глазами из дома выходить
09:33:44 24-04-2026
Как-то сразу почувствовал себя безопаснее, хотя казалось бы, ан нет
09:43:13 24-04-2026
Гость (09:33:44 24-04-2026) Как-то сразу почувствовал себя безопаснее, хотя казалось бы,... не расслабляйтес, время тревожное, можете и залететь.
09:37:34 24-04-2026
Кошмарить мирняк ума не надо. Уже поймали кто елочки под камерами спилил? Пошли вторые сутки.
10:21:14 24-04-2026
Гость (09:37:34 24-04-2026) Кошмарить мирняк ума не надо. Уже поймали кто елочки под кам... А за это уже штраф всем СМИ алтайским
09:40:04 24-04-2026
пусть всемогущий губернатор издаст такой указ на новых территориях, тогда дроны врага не будут иметь законного права вести аэрофотовидеоразведку и удары по нашей территории прекратятся. так работает этот указ.
09:58:24 24-04-2026
Так и на дорогах надо запретить съемку проезжающих машин, я на съемку разрешение не давал. Еще и заявляют потом, что с неразрешенной скоростью еду.
10:07:42 24-04-2026
Гость (09:58:24 24-04-2026) Так и на дорогах надо запретить съемку проезжающих машин, я ... а вы снимаетесь на дороге?
10:15:28 24-04-2026
Почти каждую ночь более сотни БПЛА атакуют территорию России и в том числе ориентируясь на публикуемые фото объектов. Количество атак будет только увеличиваться, война уже идет на нашей территории.
11:22:53 24-04-2026
Хочешь сказать, что в дубльгис нет адресов ТЭЦ, администраций, судов и не указаны мосты и железнодорожные станции? Все подпевалы у чиновников такие недалекие?
11:34:44 24-04-2026
Гость (11:22:53 24-04-2026) Хочешь сказать, что в дубльгис нет адресов ТЭЦ, админист... Про точные координаты геолокации объектов слышали ?
13:11:22 24-04-2026
Про гугл карты слышал?
11:22:59 24-04-2026
ППШариков (10:15:28 24-04-2026) Почти каждую ночь более сотни БПЛА атакуют территорию России... Сразу возникает столько вопросов... По поводу слова "война" и не только. Аж задавать неудобно.
10:28:57 24-04-2026
Мы всегда всё исполняем если распоряжение опубликовано.
Какая из газет является официальным печатным органом правительства Алтайского края?
Интернет то умер - где читать-то?
10:38:45 24-04-2026
Огласите весь список важных объектов.
Первый раз слышу о действующим в регионе "режимом базовой готовности".
Режим базовой готовности в Алтайском крае был введен 20 октября 2022 года на основании Указа Президента Российской Федерации.
Этот режим был установлен для обеспечения мер по защите населения и территорий, а также для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил и нужд населения в контексте специальной военной операции. В рамках этого режима губернаторы регионов получили полномочия по созданию оперативных штабов и усилению охраны важных объектов.
Конкретный, официальный перечень особо важных (критически важных) объектов инфраструктуры Алтайского края, охрана которых приоритетна в режиме повышенной готовности, не является общедоступной информацией и, как правило, включает в себя:
Объекты жизнеобеспечения: Электростанции и подстанции, водозаборы и очистные сооружения, газораспределительные станции.
Транспортная инфраструктура: Ключевые железнодорожные узлы, крупные автодорожные мосты и развязки, аэропорты.
Связь и информационные технологии: Центры обработки данных, узлы связи, телерадиовещательные вышки.
Социально значимые объекты: Крупные медицинские учреждения (больницы), объекты образования, объекты энергетики, обеспечивающие жизнедеятельность населения.
10:59:01 24-04-2026
И эти люди рассказывают о "тоталитарном" Советском Союзе
11:11:59 24-04-2026
Гость (10:59:01 24-04-2026) И эти люди рассказывают о "тоталитарном" Советском Союзе... Над Брежневым смеялись, а сейчас боятся рот раскрыть и сравнить. В СССР больше свободы было, чем сейчас. И интернет в СССР никто не блокировал никогда.
11:03:15 24-04-2026
Это чо, видеорегистраторы у всех изымут?
11:11:35 24-04-2026
Гость (11:03:15 24-04-2026) Это чо, видеорегистраторы у всех изымут?... Нет. Просто начнут выписывать штрафы
11:24:02 24-04-2026
Гость (11:03:15 24-04-2026) Это чо, видеорегистраторы у всех изымут?... Ну вы ж не будете отключать его каждый раз, проезжая мост, путепровод или там какое гос. учреждение. Значит, изымут.
11:14:48 24-04-2026
С одной стороны меры предосторожности - очень хорошо, только причём штрафы за неподчинение губернатору, именно лично ему? Разве это не по теме безопасности государства о людях или приоритет на частную собственность?
13:05:39 24-04-2026
dok_СФ (11:14:48 24-04-2026) С одной стороны меры предосторожности - очень хорошо, только... Да какая разница?!
13:07:55 24-04-2026
dok_СФ (11:14:48 24-04-2026) С одной стороны меры предосторожности - очень хорошо, только... Будет статья "За неподчинение Тилипману?"
12:06:33 24-04-2026
2ГИС - первый нарушитель, там фото ВСЕХ административных зданий...
12:30:14 24-04-2026
Останавливать подряд все машины после проезда моста, досматривать записи видеорегистраторов и выписывать огромные штрафы! Грамотное решение!
12:36:29 24-04-2026
ППШариков (11:34:44 24-04-2026) Про точные координаты геолокации объектов слышали ? ... папаша, здесь же не,, Военное обозрение".
не печальтесь, граф..
а будьте бдительны, как прежде.
всё пройдёт.
13:07:10 24-04-2026
Нужно все секретные объекты перенести в Бийск и закрыть город на въезд и выезд. Тогда Бийск будет по праву нести гордое звание Наукограда, и ковать оружие победы.
13:21:58 24-04-2026
Чтобы враг не разрушил наши мосты, предлагаю централизованно и организованно их демонтировать, тем самым спасти их от диверсий. Дальнейшую переправу осуществлять на плотах и маломерных судах без моторов, потому что нерест у рыбок, не надо их тревожить.
16:40:22 24-04-2026
Гость (13:21:58 24-04-2026) Чтобы враг не разрушил наши мосты, предлагаю централизованно... ...лучше катапультой через реку перекидывать желающих
16:50:18 24-04-2026
Можно еще наделать ям на дорогах, чтобы танки НАТО не смогли проехать
16:40:56 24-04-2026
по этому "указу" и за съемку дырявых деревенских мостов можно штрафовать - заведомо не работает.
17:08:37 24-04-2026
Гость (16:40:56 24-04-2026) по этому "указу" и за съемку дырявых деревенских мостов можн... У нас недавно амик мост через р. барнаулку выкладывал, с ямами, и дырой. Теперь что нельзя?
21:45:29 24-04-2026
Придётся усилить контроль за нераспространением видео с камер видео наблюдения , за допуском секретности для имеющих отношение к этим видеокамерам .