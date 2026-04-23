Квартиру сотрудника Минприроды Алтайского края обратили в доход государства
Стоимость жилья оценили примерно в шесть миллионов рублей
23 апреля 2026, 21:08, ИА Амител
В Алтайском крае суд обратил в доход государства квартиру чиновника, приобретенную на неподтвержденные доходы. Решение вступило в силу после рассмотрения апелляции, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Установлено, что в 2023 году начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ребрихинскому району управления лесами регионального Минприроды вместе с супругой приобрел в Барнауле квартиру площадью 56,5 квадратного метра. Стоимость жилья оценили примерно в шесть миллионов рублей.
Проверка показала несоответствие между расходами на покупку недвижимости и официальными доходами семьи. В связи с этим суд постановил изъять квартиру и передать ее в собственность государства.
Супруги попытались оспорить это решение, однако Алтайский краевой суд оставил их жалобу без удовлетворения.
В надзорном ведомстве уточнили, что исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
22:22:22 23-04-2026
Когда, наконец, начинать потрошить ворюг-бизнесменов, которые напропалую скрывают доходы и не платят налоги?
Когда, наконец, будет новость не про какого-то чинушу, у которого отжали квартиру в хрущевке, а про конфискацию, у буржуины, скажем, 10 домов?
09:29:43 24-04-2026
Гость (22:22:22 23-04-2026) Когда, наконец, начинать потрошить ворюг-бизнесменов, которы... порадую вас перед выходными:
У бывшего мэра Сочи изъяли активы на 1,6₽ млрд
Краснодарский краевой суд окончательно подтвердил конфискацию имущества экс-главы Сочи Алексея Копайгородского, решение вступило в законную силу.
Что перейдёт государству:
• около 50 объектов недвижимости
• 15 земельных участков
• 10 автомобилей
• часы, ювелирные изделия и предметы роскоши (более 108₽ млн)
• денежные средства: 84,6₽ млн и $40 000
Общая сумма изъятого — 1,67₽ млрд
Дополнительно взыскано ещё 215₽ млн как эквивалент ранее отчуждённого имущества.
В чём суть дела:
проверка выявила несоответствие доходов и расходов, активы оформлялись на третьих лиц и не отражались в декларациях.
15:33:33 24-04-2026
Musik (09:29:43 24-04-2026) порадую вас перед выходными:У бывшего мэра Сочи изъя... Отлично.
А буржуинов не чинуш когда начнут потрошить за то, что они вор на воле и вором погоняет?
Или вам не смущают буржуины, которые не платят налоги, в том числе зарплаты в серую и черную?
Не смущают работники, которые с радостью хапают эти черные зарплаты и потом идут обвинять всех подряд в воровстве?
17:37:52 24-04-2026
Гость (15:33:33 24-04-2026) Отлично.А буржуинов не чинуш когда начнут потрошить за т... Нет, не смущают. У нас все под контролем. Завтра к 11-00, на партизанскую, проконсультируем вас.
09:23:25 24-04-2026
Теперь коррумпированный чиновник живёт на улице и делит место у теплотрассы с бомжами, или в одной из других пяти своих квартирах?
11:42:51 24-04-2026
Хорошая новость
19:03:47 24-04-2026
Администрация. (17:37:52 24-04-2026) Нет, не смущают. У нас все под контролем. Завтра к 11-00, н... Кто бы сомневался, что не смущает.
Главное, когда пойдешь Партизанскую - белое пальто не забудь.
13:48:03 25-04-2026
Гость (19:03:47 24-04-2026) Кто бы сомневался, что не смущает.Главное, когда пойдешь... У нас серые шинели. Но сейчас мы перешли на летнюю форму.