Квартиру сотрудника Минприроды Алтайского края обратили в доход государства

Стоимость жилья оценили примерно в шесть миллионов рублей

23 апреля 2026, 21:08, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд обратил в доход государства квартиру чиновника, приобретенную на неподтвержденные доходы. Решение вступило в силу после рассмотрения апелляции, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Установлено, что в 2023 году начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ребрихинскому району управления лесами регионального Минприроды вместе с супругой приобрел в Барнауле квартиру площадью 56,5 квадратного метра. Стоимость жилья оценили примерно в шесть миллионов рублей.

Проверка показала несоответствие между расходами на покупку недвижимости и официальными доходами семьи. В связи с этим суд постановил изъять квартиру и передать ее в собственность государства.

Супруги попытались оспорить это решение, однако Алтайский краевой суд оставил их жалобу без удовлетворения.

В надзорном ведомстве уточнили, что исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.