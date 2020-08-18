Ипотека дешевле: как снизить ежемесячный платеж и вернуть часть денег за жилье

Сейчас в России граждане берут ипотеку по исторически низким ставкам. Кроме того, есть программы выгодного рефинансирования кредита на жилье. Например, в "Сибсоцбанке" можно снизить ежемесячный платеж по ипотеке.

"Ипотечный кредит можно выгодно рефинансировать. Это позволяет индивидуально подойти к решению задачи заемщика и уменьшить ежемесячный платеж по кредиту. Это снизит долговую нагрузку на семейный бюджет", – прокомментировала Елена Дорохина, начальник отдела ипотечного кредитования "Сибсоцбанка".

Клиенты "Сибсоцбанка" рефинансируют ипотеку с минимальной ставкой 8,2% и сроком до 30 лет. Заем можно погасить досрочно полностью или частями без каких-либо штрафов.

Также есть возможность рефинансировать ипотеку на покупку жилья в новостройке под 5,1% годовых семьям с детьми, в которых родился и/или родится второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если заемщик подтвердит доход справкой из Пенсионного фонда РФ, ставка будет ниже на 0,4 процентных пункта.

Также клиенты могут вернуть часть стоимости жилья и процентов по кредиту. Для этого нужно обратиться в налоговую по месту прописки. Полученные деньги можно внести за ипотеку, что существенно снизит кредитную нагрузку.

Узнать подробности можно на сайте и по телефону (3852) 37-02-46.

"Сибсоцбанк"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61а

Тел.: +7 (385-2) 37-02-01, (385-2) 37-13-66

Сайт

Условия по программе "Перекредитование": Процентная ставка: от 8,2-9,7% в зависимости от первоначального взноса. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма от 500 тыс. руб. до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости. В случае отсутствия факта государственной регистрации залога в пользу нового кредитора в течение 90 календарных дней с даты выдачи ипотечного кредита – процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 8%.

Условия по программе "Семейная ипотека с государственной поддержкой": предназначена для семей, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Процентные ставки могут составлять от 5,1 до 5,6% годовых в зависимости от первоначального взноса. Сумма от 500 тыс.руб до 3 млн руб.

Страхование: Обязательно имущественное страхование. По желанию заемщика может быть произведено личное страхование и страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7%. При отсутствии страхования от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость процентная ставка по ипотечному кредиту не меняется.