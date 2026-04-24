В Алтайском крае 9 мая запретят продажу алкоголя

Ограничение действует в соответствии с краевым законом о регулировании розничной продажи спиртосодержащей продукции

24 апреля 2026, 10:34, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В День Победы, 9 мая, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Это предусмотрено законом Алтайского края от 6 февраля 2012 года № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".

Запрет торговли спиртным 9 мая действует постоянно и на территории всего региона. Поэтому продавать алкогольные напитки не будут по всему Алтайскому краю. Запрет касается розничных точек продажи. Но при этом есть исключение: заведения общественного питания могут реализовывать алкогольную продукцию.

Гость

11:18:27 24-04-2026

Вот бросил пить три года назад. Но вынуждают в такие моменты проявить гражданский протест и набухаться прям перед администрацией.

Гость

12:28:44 24-04-2026

О. Пойду ящик прикуплю

Мусик

13:42:57 24-04-2026

Турчак на днях сказал на совещаловке вторничной, что с налёту вопрос с синькой решить низзя.

