В Алтайском крае 9 мая запретят продажу алкоголя

Ограничение действует в соответствии с краевым законом о регулировании розничной продажи спиртосодержащей продукции

24 апреля 2026, 10:34, ИА Амител

В День Победы, 9 мая, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Это предусмотрено законом Алтайского края от 6 февраля 2012 года № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".

Запрет торговли спиртным 9 мая действует постоянно и на территории всего региона. Поэтому продавать алкогольные напитки не будут по всему Алтайскому краю. Запрет касается розничных точек продажи. Но при этом есть исключение: заведения общественного питания могут реализовывать алкогольную продукцию.