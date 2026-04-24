В Рубцовске пропал мужчина в серых штанах

О его местонахождении неизвестно с 19 апреля

24 апреля 2026, 11:15, ИА Амител

Фото: "ЛизаАлерт" В Рубцовске пропал 72-летний Барабанов Виктор Александрович. О его местоположении неизвестно с 19 апреля, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, серые штаны, синие кроссовки и коричневую фуражку.

Приметы пропавшего:

  • рост 172 см;

  • худощавое телосложение;

  • лысый;

  • карие глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. 

Комментарии 2

Гость

12:03:21 24-04-2026

Рубцовск это как раз тот город. Где не надо не с кем связываться. И лучше не с кем не иметь не каких дел и отношений. Они все себя особенными считают и по факту вас всерьез не воспринимают.

Друг Рубцовска

12:53:14 24-04-2026

Когда уже Рубцовск пропадет с карты России. Хотя бы только потому что там родилась Р.МГорбачева. В любом уголке России спроси про Рубцовск. Тебе кроме того что сидели там ничего не расскажут.

