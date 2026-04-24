В Рубцовске пропал мужчина в серых штанах

О его местонахождении неизвестно с 19 апреля

24 апреля 2026, 11:15, ИА Амител

Фото: "ЛизаАлерт" В Рубцовске пропал 72-летний Барабанов Виктор Александрович. О его местоположении неизвестно с 19 апреля, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, серые штаны, синие кроссовки и коричневую фуражку.

Приметы пропавшего:

рост 172 см;

худощавое телосложение;

лысый;

карие глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.