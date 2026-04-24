В Рубцовске пропал мужчина в серых штанах
О его местонахождении неизвестно с 19 апреля
24 апреля 2026, 11:15, ИА Амител
По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, серые штаны, синие кроссовки и коричневую фуражку.
Приметы пропавшего:
-
рост 172 см;
-
худощавое телосложение;
-
лысый;
-
карие глаза.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
12:03:21 24-04-2026
Рубцовск это как раз тот город. Где не надо не с кем связываться. И лучше не с кем не иметь не каких дел и отношений. Они все себя особенными считают и по факту вас всерьез не воспринимают.
12:53:14 24-04-2026
Когда уже Рубцовск пропадет с карты России. Хотя бы только потому что там родилась Р.МГорбачева. В любом уголке России спроси про Рубцовск. Тебе кроме того что сидели там ничего не расскажут.