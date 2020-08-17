Легкоступова перед смертью успела сказать, как получила травмы

Незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова успела рассказать, как получила травмы, которые впоследствии привели к летальному исходу, информирует "Московский Комсомолец".
По информации издания, артистка заверила дочь, что ударилась головой при падении. Девушка сообщила об этом СМИ.
Как ранее писал amic.ru, дочь обнаружила Легкоступову в ее квартире пьяной, в синяках и кровоподтеках. Вместе с мужем женщину увезли в частную наркологическую клинику.
Супруг сбежал оттуда на следующий день. Артистке же стало хуже. Она жаловалась на мучительные головные боли. Когда Легкоступову доставили в медучреждение, она уже была в коме. Вскоре певица скончалась от отека мозга и серьезной черепно-мозговой травмы.
Комментарии
это могли быть защитные оправдательные слова
артистка заверила дочь, что ударилась головой при падении.
И так 8 раз.
А не частные наркологи случаем Вале тыкву пробили ?
супруг сбежал оттуда на следующий день. Артистке же стало хуже. Она жаловалась на мучительные головные боли. Когда Легкоступову доставили в медучреждение, она уже была в коме.
А как она могла жаловаться на головные боли если была в коме???