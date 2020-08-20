Рубильник с проводами. Бизнесмен рассказал, что такое электрощит и зачем он нужен

Дома мы хорошо знакомы с электричеством: благодаря ему мы включаем свет, заряжаем телефон, готовим ужин на плите. Но многие даже не представляют, сколько еще возможностей у электроэнергии. Например, большинству промышленных предприятий не обойтись без электроустановки – комплекса оборудования, линий и машин. "А сердце любой электроустановки – электрощит", – говорит предприниматель Павел Черемисин, который о щитах знает не понаслышке. Павел – руководитель компании "ЭлектроШкаф". В эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" он рассказал, зачем нужны электрощиты и на что способны электроприборы в умелых руках.

– Павел, расскажите, как появилась и чем сейчас занимается ваша компания "ЭлектроШкаф"?

– Наша компания оказывает услуги по производству электрических шкафов. Этот бизнес начался еще со студенческой скамьи. Как мы знаем, ничто сейчас не существует без электричества. Любое предприятие, любое здание, любой объект инфраструктуры так или иначе потребляют энергию. Как мы говорим в нашей компании: электрощит – это сердце любой электроустановки. Мы делаем сердца электроустановочных изделий.

– Где они используется?

– В любом здании, квартире или на предприятии. Вы можете увидеть у себя на этаже, в ТЦ или на промышленном предприятии некую металлическую коробку, наполненную проводами и аппаратами. Для большинства людей это так выглядит.

– Это и есть электрошкаф?

– Да, то устройство, которое позволяет распределять электроэнергию, защищать линии от перегрузок, коротких замыканий, пожаров. Мы отслеживаем все новинки, которые появляются на рынке, взаимодействуем со всеми производителями, поставщиками. Регулярно проводим обучение своих сотрудников, чтобы знать, что происходит на рынке, какие новинки появляются, получить оптимальное предложение для наших заказчиков.

– Вы выпускаете сами конструкции щитов?

– Мы их собираем из всех комплектующих, которые сейчас предлагают производители на рынке: как наши отечественные – мы их называем русско-китайские, – так и европейские бренды более дорогого сегмента.

– Собираете под потребности какого-то конкретного заказчика?

– Да, под его потребности, задачи, технические требования.

– Как все началось? Я знаю, что вы выпускник "Политеха". На каком курсе пришла идея бизнеса?

– Идея бизнеса зародилась еще раньше – в девятом классе сельской школы Троицкого района, где я учился. У нас начался курс экономики. Он шел всего одно полугодие. Но когда мы начали изучать экономику, я понял, что буду заниматься бизнесом.

Идея самого бизнеса родилась уже после окончания института. Я учился в аспирантуре, писал диссертацию по теме автоматизации производственных процессов. Все необходимые навыки я получил на этом этапе обучения и преподавания. И все сотрудники, партнеры и друзья были найдены в тот момент.

После окончания аспирантуры устроился на работу в одну из барнаульских компаний, где я свои знания и навыки начал развивать. И тогда начал задумываться о собственном бизнесе, о том, что я могу делать, чтобы это мне доставляло удовольствие и приносило доход.

– И как эта идея появилась?

– Она появилась, может быть, не очень своевременно. Компания, в которой я работал, взяла достаточно серьезный проект, тяжелый для ее уровня. Нам нужно было в двух регионах – в Алтайском крае и Новосибирской области – порядка 500 базовых станций одного из операторов оснастить системами диспетчеризации (централизованным управлением) и фрикулинга (свободного охлаждения). Было два года тяжелейшей работы. Тогда я понял, что нужно что-то свое делать. Понял, что мой уровень в этой компании уже исчерпан: проще говоря, я начал перегорать. Поэтому стал готовить себе почву.

– Сколько примерно электрошкафов вы уже установили, собрали?

– Не меньше тысячи уже.

– Электрошкафы отвечают за безопасность, что ничего не замкнет, не загорится?

– Да. В производстве шкафов на самом деле много нюансов. Мы считаем себя экспертами в этой области. Но, к сожалению, большинство людей знают только то, что это некая металлическая коробка, в которой есть выключатель и куча проводов. И часто наши недобросовестные конкуренты пользуются неосведомленностью клиента и необоснованно завышают цену. Получается достаточно дорогостоящее изделие с тем же функционалом, за который можно было заплатить меньше денег.

– Какими проектами гордитесь?

Один из объектов по автоматизации у нас находится за границей. Это яхта, которая изначально базировалась на одной из бухт в Израиле, а сейчас находится на острове в Средиземном море.

– То есть ваша установка колесит по всему миру?

– Да, можно и так сказать. Хозяин этой яхты хотел ввести такую систему, которая позволяла бы ему мониторить состояние судна удаленно, потому что сам он находится в Новосибирске. Очень важно отслеживать состояние яхты, потому что ее может сорвать с якорей, может затопить. Необходимо было дистанционно наблюдать, что происходит, чтобы своевременно предпринять меры – например, вызвать обслуживающий персонал и избежать аварии.

– Расскажите об этом проекте. Что вы смогли сделать, чтобы хозяин яхты в Новосибирске спал спокойно?

– Вообще этот проект пришел случайно. Мы участвовали в выставке в Новосибирске, это был 2015 или 2016 год. Владелец яхты просто ходил по выставке, интересовался, что происходит. Выставка была посвящена домостроению, а он в тот момент строил дом. И мы выставляли системы "Умный дом": это было еще тогда, когда мы занимались "непростым бизнесом". Мы с ним разговорились, он сказал: вот такая задача – сможете, не сможете? Естественно, мы за эту возможность ухватились.

– Потому что творческая задача?

– И творческая, и за границу хотелось съездить: посмотреть, что такое яхта, что такое Израиль, что собой представляют подобные устройства. Ну и, конечно, задача нетривиальная для нас, а я уже говорил, что мы не любим простых задач, любим сложности. Поэтому мы поехали туда на обследование инженерное, полностью нарисовали схему, разработали техническое задание совместно с заказчиком.

По возвращению назад мы уже разработали схему, заказали оборудование и параллельно начали разрабатывать программу. Там стоит управляющее устройство, которое нужно было запрограммировать. Мы привлекли для этого программиста с соответствующими знаниями и сертификатами, который нам помог во второй уже поездке все это собрать воедино, запрограммировать и запустить.

– Что в итоге получил заказчик?

– Заказчик может через интернет, через защищенный канал, получить данные от аварийных систем. В частности, он может увидеть, если произошло затопление, если произошел крен – есть датчик отклонения, если яхта сошла с точки крепления – мы отслеживаем ее положение по GPS. Так же дистанционно он может включать некоторые системы – кондиционеры, вентиляцию, опускать, поднимать.

– Сейчас с этим заказчиком продолжаете взаимодействовать? Может быть, дорабатываете программу?

– Сейчас мы с ним уже в дружеских отношениях. Периодически общаемся. Может быть, в некоторой степени я оказал на него влияние: он в этом году купил себе мотоцикл, потому что весь прошлый год я ему рассказывал о мотопутешествиях. У меня тоже есть желание приобрести мотоцикл. Он проехал по Сибири, был в Горном Алтае, сейчас в Хакасии катается. И я очень многому научился у него, так как человек достаточно обеспеченный, прожил серьезную жизнь, работал и в 90-х годах, и в 2000-х, – весь капитал он сделал еще тогда. Можно сказать, он мой наставник.

– Чему самому важному он вас научил?

– Наверное, что не нужно ничего усложнять. Особенно в бизнесе.

– Есть перспективы доработать устройства, которые у вас есть сейчас?

– Конечно. Мы постоянно работаем над совершенствованием изделий, которые делаем, и постоянно исследуем рынок, потребности. У нас уже есть несколько собственных разработок, которые мы начинаем внедрять.

– Можете рассказать о них?

– Одна из разработок, которая уже прошла опытную эксплуатацию, – система для мониторинга токов солнечных электростанций. Это российский проект, серьезный, большой. Многие регионы сейчас оснащаются солнечными электростанциями, ближайший – Горный Алтай. В Майме многие, когда проезжают, видят поле солнечных панелей. Там стоят электрощиты с нашими платами для сбора данных о выработке электроэнергии и дополнительных параметров.

– Это уникальная разработка или есть зарубежные аналоги подобного оборудования?

– Конечно, есть зарубежные аналоги. Мы не разрабатывали это устройство с нуля: мы проанализировали то, что предлагает европейский рынок. Получили несколько образцов для тестирования, нашли слабые места, в своих разработках попытались нивелировать эти последствия неправильных инженерных решений. Вроде пока ни одного возврата не было.

– Какие перспективы в этом направлении?

– Сейчас мы разрабатываем подобные устройства, но с более широким спектром применения. Потому что данное устройство применимо в основном для солнечных электростанций. Мы делаем нечто подобное для измерения параметров электроустановок, для их дистанционного мониторинга. Это уже модульная система, которую можно устанавливать практически в любой электрощит, где нужно постоянно мониторить состояние установки.

Для чего это нужно? Сейчас есть так называемая система предиктивного мониторинга. Подразумевается то, что любая электроустановка должна отслеживаться на ранних этапах. То есть мы примерно прогнозируем, когда она может выйти из строя, когда ее нужно обслуживать. Электрик идет ремонтировать не тогда, когда уже что-то вышло из строя, а на ранних этапах. Так установка прослужит дольше и будет работать наиболее эффективно.

– И ваше устройство позволяет этот мониторинг осуществлять?

– Да. Косвенно оно позволяет еще отслеживать затраты электроэнергии на технологический процесс. Мы сейчас внедряем в один из проектов для нашего постоянного клиента эту систему. У нас есть подозрения, что устройства, которые мы автоматизируем с помощью наших электрощитов, потребляют электроэнергии больше, чем могли бы, тем самым увеличивая себестоимость продукции. Соответственно, устройство, которое мы сейчас хотим внедрить, отследит эти процессы. Тогда можно будет найти более оптимальный режим, чтобы электроустановка работала эффективнее, а себестоимость готового продукта была снижена.

– Я знаю, что вы сотрудничаете с алтайским фондом МСП. Расскажите, как познакомились с фондом, какую поддержку получаете?

– Фактически с фондом мы познакомились в тот же момент, когда начали сотрудничать с кластером "Алтэк". Мы, честно говоря, даже не знали, что есть такой фонд, который помогает бизнесу, в том числе малому, такому как мы. Сейчас фонд нам оказывает услуги по продвижению нашего сайта, по разработке чат-ботов – тех вещей, которые мы сами не можем сделать. Эффект оценим чуть позже.

– А зачем вам это нужно сейчас?

– Большинство наших клиентов, как показала практика, сейчас находятся в интернете. И большую часть из них, порядка 50%, мы, так или иначе, получаем по каналам интернета – через сайты, продвижение, социальные сети.

– Какое у вас впечатление от сотрудничества?

– Положительное. Фонд нашел нам профессионалов, с которыми мы ведем сотрудничество: они нам помогают правильно составить техническое задание, подсказывают, что делать, что не делать. Например, мы предлагаем идею, а они говорят, нет, так лучше не делать, это малоэффективно, давайте лучше сделаем так. Мы доверились профессионалам и сейчас ведем работу. Первые плоды уже начинаем получать – первых клиентов, первые звонки, первые заявки.

– Планируете продолжать сотрудничество с фондом?

– Конечно, это очень выгодно. Потому что самостоятельно проводить подобную работу по продвижению достаточно накладно для маленьких компаний.

– Сколько вам удается сэкономить благодаря сотрудничеству с фондом?

– Порядка 90% от того бюджета, который мы потратили бы, если бы делали это самостоятельно.

– А какой бюджет? О каких цифрах идет речь?

– Порядка 100 тысяч в месяц. То есть мы экономим 90 тысяч как минимум.

– За какой еще помощью планируете обратиться в фонд?

– Услуг у фонда очень много, мы постоянно с ними общаемся. Один из наших последних запросов – помочь в исследовании рынка электротехники, так как сейчас мы работаем над одним интересным IT-проектом. Наших собственных знаний и знаний наших партнеров не всегда хватает для общей картины.

– Какие задачи позволит решить этот продукт?

– Потенциально он может решить многие проблемы, какие сейчас есть на рынке. В первую очередь, это несогласованность цепочек поставок. Основная проблема в нашем бизнесе – несвоевременные поставки. Логистика страдает, потому что в этой цепочке задействовано очень много лиц: это и логистические компании, и транспортные, и дистрибьютор, и дилер. От производителя до нас еще три-пять промежуточных компаний. Естественно, когда у них проблемы, задержки умножаются в три-пять раз.

Еще какую проблему решит IT-продукт – проблему монополизации рынка. Есть несколько крупных игроков, которые диктуют свои условия. Мы поможем нивелировать эти вещи. Снизить коррупцию, надеюсь, тоже поможет, косвенно. Кроме того, продукт минимизирует влияние человеческого фактора: ошибки при проектировании, при доставке, при заказе. Поможет оптимизировать какие-то процессы. Такой продукт пригоден для большинства компаний, которые занимаются закупкой электротоваров.

– Когда планируете продукт вывести на рынок?

– Мы начали работу над ним два месяца назад. К тому моменту у нас уже была разработана концепция, архитектура. Если позволит финансирование или найдется инвестор, мы его готовы вывести к началу следующего года.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – это прежде всего хобби. У любого человека оно должно быть, и оно должно приносить удовольствие.

Мой бизнес – это для меня четвертый ребенок. У меня трое детей, а это четвертый, который требует очень большого внимания к себе – не меньше, чем трое других.

Мой бизнес – это любовь, это дело жизни, то, что дает энергию, ведет тебя вперед, к твоим целям и мечтам.

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