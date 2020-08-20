Нежный крем-суп с брокколи и грибами от Sofi. Так вкусно вы еще никогда не ели

Август – время брокколи. Мы знаем, что далеко не каждый ее любит. Даже у нас в редакции amic.ru были ненавистники этого чудесного овоща. "Фу", – морщились они. Но только до тех пор, пока не попробовали волшебный, нежный, изысканный и изумительно вкусный крем-суп с брокколи и белыми грибами от фудблогера Sofi. Хотите попробовать? Вот рецепт:
Крем-суп с брокколи и белыми грибами
- После приготовления вы получите 4 порции
- Время приготовления: 45 минут
Что потребуется?
- Белые грибы – 300 г
- Капуста брокколи свежая – 1 шт. (~250-300 г)
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Сливки от 20% 350 мл.
- Соль, тимьян и мускатный орех – по небольшой щепотке
- Свежая петрушка – 3-4 веточки
- Оливковое и сливочное масло – по 1 ст. л.
- Вяленые томаты для подачи
Как готовить?
1. Грибы хорошо промыть, крупно нарезать и отправить в кастрюлю с горячей водой. Варить после закипания, постоянно снимая пену, 30-35 минут. Слить воду и вынуть грибы.
2. В кастрюле растопить сливочное масло и распылить оливковое масло. Отправить туда репчатый лук, нарезанный кубиками, и дольку чеснока (раздавленную тупой частью ножа). Пассеровать 3-4 минуты. Далее выложить отваренные грибы и готовить все вместе еще 5-7 минут, затем добавить брокколи, разделенную на соцветия. Влить сливки, всыпать соль и специи. И, не доводя до кипения, варить на среднем огне около пяти минут.
3. Затем убрать с огня, добавить листья петрушки и пюрировать погружным блендером до однородности.
4. Украсьте по желанию вялеными томатами. Красота!
Приятного аппетита!
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