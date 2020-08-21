Новый Samsung для отличной учебы. "Билайн" дарит скидку на смартфон и аксессуары

К новому учебному году студенты и школьники могут поменять свои смартфоны на новые, более мощные, которые пригодятся для учебы и развлечений между занятиями. "Билайн" предлагает гаджеты Samsung с выгодой до 50%. Скидка действует при покупке устройства вместе с услугами связи, аксессуарами и подпиской на цифровую медиатеку.
Вместе с новым телефоном покупатели получат большой пакет минут и интернета или доступ к новинкам кино и музыки. Для этого нужно выбрать один из тарифов линейки "Близкие люди" или "Не один дома". Также участников акции ждет специальная опция на связь, аксессуары и доступ к подписке "Амедиатека" на полгода. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.
Например, в акционный комплект со смартфоном Samsung Galaxy А31 64 Гб входит один из тарифов "Близкие люди" или "Не один дома", опция "4 500 рублей на связь по акции", аксессуары на сумму от 2 945 рублей и подписка "Амедиатека" в "Билайн ТВ" на полгода. Общая стоимость комплекта составит 16 990 рублей.
В акции участвуют сразу девять смартфонов Samsung, среди которых: Galaxy A10, Galaxy A11, Galaxy A20s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy Note 10 lite, Galaxy S10 lite.
Количество товаров ограничено. Акция действует с 10 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года.
Более подробную информацию об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах можно посмотреть на сайте.
До 20.09.2020 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополя) в собственных офисах продаж "Билайн" предоставляется скидка 50% на смартфон Samsung Galaxy А31 64 Гб при его покупке с аксессуарами на сумму 2945 руб. и комплектом услуг: опция "4500 руб. на связь по акции" на 6 мес., подключение ограниченного перечня тарифных планов и специальная подписка на 6 мес. в "Билайн ТВ" (12+). Полная стоимость комплекта – 16 990 руб. После 6 мес. специальная подписка в "Билайн ТВ" (12+) продлевается автоматически по стоимости 599 руб./мес. Цены с НДС. Количество оборудования по акции ограничено. Организатор акции ПАО "ВымпелКом" вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на beeline.ru.
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