Бийчанка потеряла 75 тысяч рублей при попытке попасть на курорт

Жительница Бийска решила отдохнуть за границей, но неудачно выбрала способ заказа билетов. В результате на курорт она не попала, а деньги потеряла.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевшая нашла в интернете сайт по продаже авиабилетов. Цены ей понравились.
50-летняя бийчанка остановила свой выбор на туре в Испанию, за который после переговоров с "менеджером" она внесла на указанный счет 75 тысяч рублей.
Не получив подтверждения от авиакомпании о приобретении билетов, женщина обратилась в полицию.
Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. В частности, им удалось выяснить, что номер, с которого связывались с бийчанкой, зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе.
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