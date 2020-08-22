Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Государственного флага

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России.
"Самые значимые события в России отмечают подъемом триколора. Однако российский флаг – это не только важнейший символ государства, но и часть его летописи, связующая нить между прошлым и будущим. Уважать государственный флаг – это значит ценить историю, культуру и традиции России, верить в нее", — написал глава региона.
Он пожелал жителям Алтайского края, чтобы в их сердцах всегда жила любовь к Родине и гордость за свой народ.
Комментарии
Трёхколор - символ эрэфии, позорной страницы истории России.