Ученые выяснили, что беспроводные наушники опасны для здоровья

Главная опасность беспроводных наушников в том, что они излучают электромагнитные волны возле человеческого мозга. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
"У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает", — отметил ученый.
По его словам, максимальную опасность для здоровья представляют "реплики". Они больше всего влияют на зрение и слух.
Чтобы проверить то, насколько безопасны ваши наушники, эксперт посоветовал положить телефон и постепенно отходить от него. Если через несколько метров сигнал ослабнет — значит ваш гаджет безопасен.
Комментарии
Наушники принимают электромагнитные волны и преобразуют в звуковые колебания! Нет в них передатчика. А ещё доцент!
Излучение за свои же деньги.