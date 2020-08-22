Барнаульское отделение "ЕР" поздравило горожан с Днем государственного флага

Фото: Пресс-служба барнаульского отделения "Единой России"
В День государственного флага Барнаульское отделение"Единой России" провело акцию "Флаг России — наша гордость".
Активисты с самого утра посещали места массового скопления людей и вручили горожанам почти 9 500 лент триколора, воздушных шаров и памятных буклетов с краткой информацией о главном государственном символе.
"Флаг нашей Родины символизирует единство разных народов и эпох России, защиту национальных интересов и могущество нашей страны. К сожалению, во время пандемии коронавируса нам пришлось отказаться от привычных форматов празднования Дня флага — флешмобов, спортивных соревнований и концертов. Однако мы не могли оставить без внимания государственный праздник, поэтому активисты партии, соблюдая все рекомендации санитарных служб, отправились к наиболее популярным местам города для проведения небольших экскурсов в историю бело-сине-красного стяга и создания праздничного настроения", - сообщил секретарь Барнаульского местного отделения "Единой России" Юрий Еремеев.
В партии отметили, что жители города в любое время могут украсить свои дома государственным флагом. Главное надежно закрепить символ.
Комментарии
А без этих то , как без помойного ведра
Не обойтись
За чей счёт ленты куплены?
22.08.2020 14:42
- гость -
За чей счёт ленты куплены?
Да какие это деньги (при цене 40 - 50 руб/м) затраты на материал "всего" 200 000 руб только по Барнаулу. Вообще не цена вопроса для ЕР, чтобы напомнить о своем патритизме...