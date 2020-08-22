Еще одна страна открыла границы для российских туристов

Власти Киргизии составили список стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию государства. В их число вошла и Россия, пишет РИА "Новости".
Решение об открытии границы обусловлено снижением уровня заболеваемости в этих странах.
В полный список вошли Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.
Въезд на территорию Киргизии для иностранцев был закрыт с марта 2020 года.
Комментарии
На фото чабанская стоянка на высоте 3000 м. А там есть и курортные города.