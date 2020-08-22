Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отсутствия адвоката

Пресненский суд Москвы перенес задание по делу Михаила Ефремова на 24 августа. Причиной стало то, что актер остался без адвоката, пишет ТАСС.
"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", – заявила судья.
Напомним, что на предыдущем заседании Михаил Ефремов отказался от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.
"Пусть они останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой. Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются", – объяснил актер свое решение.
Комментарии
Ща выберет третьего, а потом тоже откажется... а потом и четвёртый...
Он актер или футболист?