Фильм по мотивам сказки "Конек-Горбунок" покажут в российских кинотеатрах

Фильм "Конек-Горбунок", в котором сыграл актер Павел Деревянко, выйдет в прокат 22 октября. Создатели показали первый тизер картины.
"Зритель любит сказки, особенно наши. <...> В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия – Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви. Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве ее раз 20 перечитывал", – рассказал продюсер фильма.
Роль Ивана в картине исполнил актер Антон Шагин, а Конька-Горбунка сыграл Павел Деревянко, пишет ТАСС.
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