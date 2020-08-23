Ученые спустя 500 лет смогли разгадать тайну рисунка Леонардо да Винчи

Ученые смогли определить, какую функцию выполняют в организме взрослого человека трабекулы, которые выстилают внутреннюю поверхность сердца. Впервые этим вопросом еще 500 лет назад задался Леонардо да Винчи, пишет "РГ".
Художник первым изобразил трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок. Чтобы разгадать загадку, международная группа ученых использовала искусственный интеллект, который проанализировал 25 тысяч снимков сердца.
Да Винчи в свое время предположил, что трабекулы согревают кровь, но полученные специалистами данные свидетельствуют, что они позволяют крови течь более эффективно.
Комментарии
!здорово!
Меня сразу тошнит от фразы "более эффективно". Объясните мне - это как?