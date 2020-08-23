Эксперт рассказал о приложениях, которые замедляют работу смартфона

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм" о том, какие приложения стоит удалить с телефона, для того чтобы он стал работать быстрее.
По его словам, тяжелые программы сильно замедляют работу старых моделей смартфонов на iOS и Android. Вместо привычных Facebook и YouTube можно использовать их облегченные версии или заходить на сервисы через сайт. В интерфейсе стоит также отключить всевозможные графические эффекты.
"Если ваш телефон работает медленно, лучшим решением по избавлению от "тормозов" является покупка любого современного смартфона, не относящегося к классу сверхбюджетных решений", – посоветовал специалист.
Комментарии
Отличная статья!
Тормозит смартфон?
Купи новый.
Вы зачем этот шлак сюда выкладывает?
Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин"
В очередной раз удивлён сколько же бездельников кормится с наших налогов.