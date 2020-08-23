СМИ: В Минск стягивают военную технику

Военная техника прибывает в Минск, сообщает белорусское издание tut.by. Очевидцы обращают внимание, что военные движутся в направлении центра города.
Они связывают это с масштабным митингом, который оппозиция запланировала на 23 августа.
Значительную часть грузовиков и автобусов власти стянули к дому правительства. Кроме того, на одной из улиц заметили водометы.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.
После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.
10 августа в Минске во время столкновений со спецназом из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий. Кроме того, есть пострадавшие как среди участников акций протеста, так и среди силовиков. Счет идет на сотни.
Комментарии
А завтра таракан заорёт, что против него выступают Чехии, Польши, Наты и России. А тогда какого хрена воюет он в Минске с собственным народом?
Да что военные?Водомётами обойдётся...