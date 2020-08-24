Песков прокомментировал "слежку" за Алексеем Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уверен в правдивости информации СМИ о слежке за оппозиционером Алексеем Навальным, сообщают "Ведомости".
"Во-первых, я не знаю, насколько достоверны данные, которые публикуются со ссылкой на источники, ‒ это всегда делает достоверность информации лишь частичной. Второе: я в данном случае могу лишь переадресовать вас в специальные службы", — заявил он.
Также он пояснил, что вопрос о слежке за политиком и его семьей следует задавать не ему, а спецслужбам. По его словам, возможная организация оперативно-розыскных мероприятий не согласовывается силовиками ни с ведомствами, ни с администрацией президента, поскольку это прерогатива специальных служб.
Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Позднее он впал в кому и 22 августа политика доставили на лечение в Берлин.
Основным предварительным диагнозом медики называют "нарушение углеводного баланса", которое, предположительно, возникло из-за резкого снижения уровня сахара в крови. При этом в Германии считают "отчасти вероятным" отравление Навального.
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