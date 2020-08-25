Град, грозы и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 августа

Теплая погода с большим количеством осадков установится в Алтайском крае во вторник, 25 августа, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По данным метеорологов, температура воздуха в крае днем составит от +20 до +25 градусов. Утром будет туман. Местами в течение дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +20... +22 градусов. Вечером кратковременный дождь и гроза. Не исключают синоптики и град. Как и в целом по региону, утром — туман. Скорость северо-западного ветра не превысит 9 м/с.
Отметим, что 25 и 26 августа в регионе сохранится высокая пожароопасность 4-го класса горимости, а в Змеиногорском и Краснощёковском районах пожароопасность достигнет 5-го класса.
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