Украина закроет границу из-за коронавируса

Правительство Украины с 29 августа по 31 октября закроет границы для въезда иностранцев из-за рисков распространения коронавирусной инфекции, пишет издание "Громадське".
Исключением для новых правил оказались граждане с видом на жительство на территории Украины, а также члены международных и гуманитарных миссий и организаций. Кроме того, въехать в страну смогут транзитные пассажиры.
Кроме того, как сообщает "Интерфакс", на Украине также продлили режим адаптивного карантина до 31 октября.
Как ранее писал amic.ru, международное авиасообщение в России возобновилось 1 августа. В этот день открыли рейсы в Анкару, Лондон, Стамбул и Занзибар. С 10 августа уже можно улететь на турецкие курорты Антальи и Эгейского побережья. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, а с 28 августа смогут отдохнуть на Кипре.
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