"И так сойдет". Ремонт асфальта в лужах после дождя удивил барнаульцев

Жителей Барнаула удивила "новая система" укладки асфальта на месте выбоин в квартале Олимпийском. Об этом рассказали в группе kvartal_olimpiyskiy22 в Instagram.
Местная жительница сняла на видео, как действовали дорожники. В частности, ей показалось странным, что можно укладывать асфальт после дождя прямо в лужу.
"Мы, конечно, не специалисты в области дорожного хозяйства, может быть, это новые технологии укладки асфальта, мало того, что в дождливую погоду, так еще и прям в лужу, – гласит текст поста. – Смысл? Что, лучше будет сцепление нового покрытия с дорожной колдобиной!? Или зря жалуемся!? И так сойдет!"
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле грузовой автомобиль провалился в яму на недавно отремонтированной дороге.
Инцидент случился 7 августа у дома № 1 по улице Балтийской. На снимках видно, как фургон с наклейкой на лобовом стекле "Удачи, браток" на половину колеса "ушел" в дорожное покрытие.
Комментарии
А где каток? Без катка асфальт в лужи сыпать категорически не рекомендуется!!!!