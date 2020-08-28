Житель Алтайского края задолжал по алиментам более 1,2 млн рублей

Задолжавшего более 1,2 млн рублей по алиментам жителя Благовещенского района наказали исправительными работами, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.
Ранее суд обязал отца двоих детей выплачивать одну шестую часть дохода на каждого ребенка, но делать мужчина этого не стал. Кроме того, являясь трудоспособным, он не пытался официально трудоустроиться и не оказывал финансовую помощь детям от случайных заработков.
"В связи с этим судебный пристав-исполнитель привлек 43-летнего гражданина к административной ответственности. После административного наказания должник не начал исполнять свои обязательства, в ход пошли уголовно-правовые меры", – говорится в сообщении.
В итоге суд признал нерадивого отца виновным по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и назначил ему пять месяцев исправительных работ с обязательным трудоустройством и отчислением части зарплаты для погашения задолженности.
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