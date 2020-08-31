Сбербанк передал игрушки для маленьких храбрецов

Подарки для детей были куплены в рамках акции "Коробка храбрости". Благотворительный проект проводится Сбербанком с 2016 года. Взрослые собирают для детей "Коробки храбрости" в разных регионах. В этом году игрушки передадут более чем в сто лечебных учреждений по всей стране. В Алтайском крае – в Барнауле и Бийске.
Идея акции заключается в том, чтобы помочь детям легче переносить неприятные медицинские процедуры. Игрушки отвлекают от болезненных ощущений и эмоционально поддерживают ребят во время всего лечения. В целом правильный настрой, считают организаторы и партнеры акции, помогает маленьким пациентам скорее идти на поправку.
В этом году "Коробки храбрости" в Барнауле помогла наполнить компания-застройщик "Дом Солнца". В Бийске игрушки для детских городской и противотуберкулезной больниц вместе со Сбербанком приобрели ЗАО "Эвалар" и ООО "Арбик".
"Из небольшой инициативы команды сотрудников банка акция выросла до федерального проекта. Число его участников увеличивается, к нему присоединяются наши партнеры и клиенты. Мы очень рады этому, потому что чем больше нас, взрослых, будет участвовать в акции, тем больше будет возможностей помочь деткам, которые находятся в лечебных учреждениях. К сожалению, не в наших силах избавить маленьких пациентов от необходимости проходить медицинские процедуры, но вместе мы можем сделать так, чтобы переносить их было легче", – прокомментировал управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" Антон Милютин.
Участником благотворительной акции может стать как частное лицо, так и компания. Для этого на платформе "Сбербанк Вместе" нужно зайти в раздел "Коробка храбрости" и нажать на кнопку "Помочь". Все собираемые средства идут строго по назначению. Игрушки выходят из строя или "выписываются" вместе с маленькими пациентами, поэтому "Коробки храбрости" нужно пополнять постоянно.