Полиция возбудила дело после инцидента с пьяной кассиршей в бийском магазине. Видео

Полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения ножевого ранения жителю Бийска 1997 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу, врачи оказали ему необходимую помощь, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел 30 августа около 23 часов в одном из магазинов по улице Советской. Покупатель заметил, что продавец находится в состоянии алкогольного опьянения, и сделал ей замечание. На это отреагировал муж женщины, который находился на территории торговой точки. Он взялся за нож и ударил покупателя.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель 1988 рождения.
Расследование дела продолжается.
Комментарии
Ранее судимый. Сколько раз судимый.