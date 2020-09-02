Почти 10 тысяч жителей Алтайского края напишут "Диктант Победы" онлайн

Масштабная акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября в 18:00. Международный тест на знание истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, который в юбилейный год пройдет в 75 зарубежных странах, для широкого круга желающих состоится в онлайн формате.
Для участия в "Диктанте Победы" в режиме онлайн необходимо в 18:00 зайти на сайт ДиктантПобеды.рф или установить одноименное приложение для смартфонов и пройти процедуру регистрации. Кроме того, на сайте каждый может подготовиться к диктанту с помощью демо-версий тестирования. После написания теста можно будет получить сертификат участника международной акции.
Как рассказали в Алтайском региональном отделении "Единой России", всего в юбилейный год "Диктант Победы" напишут свыше 7,5 тысяч жителей края. Тест будут писать также военнослужащие военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде, ЗАТО Сибирском, а также Топчихинском районе.
Добавим, всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится в рамках проекта "Единой России" "Историческая память" под девизом "Знать, чтобы помнить". Кстати, всего подтвердили свое участие 1,5 млн жителей России и зарубежья. Проверьте свои знания истории родной страны и вы. Все подробности на сайте: ДиктантПобеды.рф.
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