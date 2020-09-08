19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария показала фотографию своей избранницы в Instagram.
Сейчас девушки находятся в Минске на митинге оппозиции, которая выступает против результатов президентских выборов. На опубликованном снимке девушки целуются под дождем во время протестных выступлений. Пост Анна-Мария дополнила текстом песни Егора Летова "Государство".
Напомним, что ранее Анна-Мария не раз открыто выступала в поддержку ЛГБТ-сообщества, а позднее заявила, что является девушкой-трансгендером.
Комментарии
Дедушка Олег в гробу переворачивается, поди.
Нужно привлечь к уголовной ответственности её крёстную Литвинову за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. А кто ещё сделал её такой? Ну не алкаш-же папа...
Семейка Адамс какая-то... один другого краше
8.09.2020 13:11
тю!
Семейка Адамс какая-то... один другого краше
Чем она не угодила? Никого не убивала, живет так как хочет, это её дело.
сегодня этому убийце объявят приговор, очень надеюсь, что максимально строгий
8.09.2020 13:05
- гость -
Что значит "сделал её такой"??? Тут както оно сразу само напутано.
Это мода такая. Хорошо что до нас дошли пока красные/зелёные волосы и татушки.
После того как они от ефремова нагоняй выхватили, их до окончания школы ни видно ни слышно не было.
Дедушка Олег в гробу переворачивается, поди.
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Дедушка тоже куролесил, причем, так что будь здоров! Одним словом - артисты еще те. Удивляться уже совершенно нечему. Единственное, за что уважают Олега Ефремова - он никогда не называл фамилий своих женщин. " Я, не Андрон" - говорил он.
Этого следовало ожидать. Лукашенко может быть спокоен за Белоруссию, пока такие "сторонники" на майдане воду мутят.
8.09.2020 13:16
Наталья
сегодня этому убийце объявят приговор, очень надеюсь, что максимально строгий
Кровожадная ты, Наташка...