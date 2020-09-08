19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария показала фотографию своей избранницы в Instagram.

Сейчас девушки находятся в Минске на митинге оппозиции, которая выступает против результатов президентских выборов. На опубликованном снимке девушки целуются под дождем во время протестных выступлений. Пост Анна-Мария дополнила текстом песни Егора Летова "Государство".

Напомним, что ранее Анна-Мария не раз открыто выступала в поддержку ЛГБТ-сообщества, а позднее заявила, что является девушкой-трансгендером.