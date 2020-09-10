Российская актриса Кристина Асмус пошутила о своем очередном раздеванием на камеру, выложив видеоролик в Instagram.

В видео девушка рассказала о тяжелом съемочном дне, своей усталости и сняла с головы парик.

"Асмус опять разделать на камеру! Смотреть без регистрации и SMS!" – подписала свой пост актриса.

Подписчики оценили чувство юмора Асмус, поддержав ее в комментариях, а некоторые предложили поработать на более "тяжелой работе". "Иди в шахту отдохни, или к нам на завод", – написал комментатор.

Напомним, что в 2019 году вышел фильм "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского с Кристиной Асмус в одной из главных ролей. Актриса снялась в откровенных постельных сценах, что вызвало негодование пользователей Сети, поскольку Кристина на тот момент была замужем за Гариком Харламовым. Позднее пара развелась.