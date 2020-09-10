Алтайский край выполняет показатели по переселению граждан из аварийного жилья

10 сентября прошло совещание под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина и полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. На нем обсуждались вопросы социально-экономического развития регионов Сибири.

Основное внимание уделялось показателям строительства жилья, реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и и восстановлению прав долевиков. Отмечается, что из аварийного жилья в регионах Сибири расселено 12 тысяч граждан. Целевые показатели по этому критерию выполняют в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.

Отличился регион и в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Всего на территории СФО запланированы ремонтные работы на 1,8 тысячи километров автодорог. В Алтайском крае на данный момент работы выполнены более чем на 80%.

Что касается обманутых дольщиков, с начала года в СФО восстановлены жилищные права 1120 человек. В категории проблемных остаются 294 дома, а не восстановленными остаются права 17 тысяч граждан, пишет официальный сайт Алтайского края.