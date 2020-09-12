Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России с 2035 года

Минтранс не исключает возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте к 2035 году, следует из обновленного проекта транспортной стратегии.

РБК со ссылкой на документ пишет, что это будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для автомобилистов.

"Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог", – сказано в тексте.

Ведомство планирует стимулировать граждан пересаживаться на велосипеды, самокаты и общественный транспорт.