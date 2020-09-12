Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России с 2035 года

Минтранс не исключает возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте к 2035 году, следует из обновленного проекта транспортной стратегии.
РБК со ссылкой на документ пишет, что это будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для автомобилистов.
"Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог", – сказано в тексте.
Ведомство планирует стимулировать граждан пересаживаться на велосипеды, самокаты и общественный транспорт.
Комментарии
Бесплатного ничего не бывает....
Дык, эта - обнуленный уже к 36 году готовится?!
Плату за проезд по дорогам введут, а про бесплатный проезд забудут. Путин уже так делал.
12.09.2020 11:33
- гость -
Дык, эта - обнуленный уже к 36 году готовится?!
Так плата за проезд сейчас, а бесплатный общественный транспорт потом, может быть.
А что это за дискриминация по имущественному признаку!?
Или пешеходы по их мнению проезжую часть перелетают что ли?? Или нет амортизации пешеходных дорожек тротуаров и переходов? Или за их содержание ни кто не платит?
За что обозлились на автовладельцев?
Так плата за проезд сейчас, а бесплатный общественный транспорт потом, может быть.
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Это как Голикова про прогрессивную шкалу налогов - летом говорила что её введение не оправдано, а вчера заявила что доп доход от неё пойдет на лекарства и другую социалку...
Выборы однако!? Что нужно срочно обещать!? А обещания кончаются...
Понимать нужно...
Долой Единую Россию!
Минтранс не исключает возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте к 2035 году
А там либо ишак сдохнет, либо...все забудут.
Почему так урезано информацию даете?
Бесплатный транспорт сделать хотят, за счет платного проезда авто по всем трассам.
В надежде что люди пересядут на велосипеды и самокаты
Зимой в сибири этих креативщиков надо посадить на самокаты и велосипеды, пусть по колено в снегу катятся, попы морозят. А зима у нас 6 месяцев.
Или эти люди живут мерками Москвы и знать ничего не желают о России за кольцом.
они нам уже обещали перегнать по уровню жизни Португалию, а опустили этот уровень ниже Эфиопии....
угрожают гады.
Обещания краше и краше с каждым днем видать ()()опа совсем близко.
За воздух скоро платить начнем?
Чипполино прямо у нас в действии!
капитализм это зло мирового масштаба.
Дурачьё, загадывают на время, когда их не будет и в помине.
12.09.2020 12:16
- гость -
Дурачьё, загадывают на время, когда их не будет и в помине.
Почему дурачьё? Они и сами знают, что их не будет, поэтому и обещают. Плату-то сейчас введут.
не от Бога это - но от Лукавого
сыр в мышеловке.
от нашей власти хорошего не дождешься.
Россия оказалась на одном уровне с Ботсваной по качеству элитИсследование уровня качества элит, проведенное университетом Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школой управления "Сколково", показало, что Россия находится по этому показателю на 23-й позиции. Страна набрала 48,9 балла. Столько же у африканского государства Ботсвана, с которым РФ и поделила 23-24 места.
Возглавили рейтинг Сингапур, Швейцария, Германия, Великобритания и США. Топ-10 дополнили Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и Швеция.
Во вторую десятку вошли Норвегия, Китай, Польша, Португалия, Франция, Израиль, Италия, Испания, Казахстан и Индонезия.
Вчера обсудили уже, по второму разу что-ли, или до 35-го года каждый день?
Одна и та же новость каждый день, привыкаем, как про короновирус