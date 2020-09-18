Ученые назвали три простых лекарства, снижающих риск рака легких

Совместное потребление аспирина, статинов и метформина снижает риск заболеть раком легких и умереть от этого заболевания на 17%, сообщает РИА Новости.

К таким выводам пришли корейские ученые, обследовав более 732 тысяч человек. Их распределяли на группы, в зависимости от того, какие лекарства они принимают.

В результате наименьшая заболеваемость и смертность была зафиксирована в группе из 23 тысяч человек, которые одновременно принимали аспирин, статины и метформин.

"Эти результаты согласуются с данными других исследований, указывающих на то, что аспирин и метформин синергетически ингибируют пролиферация раковых клеток путем активации АМФ-активированной протеинкиназы, которая играет критически важную роль в регуляции липогенеза в раковых клетках", — объяснил результаты ведущий автор исследования доктор медицинских наук Дон Ук Шин.

Ранее amic.ru писал, что неприятный запах изо рта может указывать на диабет, рак легких, абсцессы в ротовой полости и другие заболевания. Это доказали израильские ученые.

При сахарном диабете неприятный запах изо рта развивается по причине развития кетоза – процесса, при котором вместо глюкозы организм для производства энергии использует жировые соединения. При этом, если пот, моча и дыхание начинают издавать запах сырой рыбы, речь может идти о нарушениях работы печени.