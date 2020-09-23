"Собаки лают, конвой спокоен". Как награждали кинологов УФСИН

Как известно, все псы попадают в рай, а собаки кинологической службы попадают в рай еще и заслуженно. Это в очередной раз доказали работники УФСИН по Алтайскому краю. На днях они провели лично-командные соревнования среди специалистов-кинологов со служебными собаками.

Корреспонденту amic.ru удалось проникнуть за колючую проволоку высокого забора УФСИН и увидеть награждение лучших из лучших собаководов. А после церемонии спецназ провел тренировку и показал, каким образом собаки помогают сотрудникам в задержании преступников. И вот тут было чему удивляться.

Началось показательное задержание преступников, гремит взрыв, спецназ открывает огонь из автоматов. Зрители пугаются громких звуков. И на самом деле в такой ситуации даже человек со стальными нервами теряет самообладание. Но служебные собаки и ухом не повели. Спокойно наблюдали за действием и ждали команды хозяина. Когда преступники попытались скрыться, пес Чапи услышал вожделенное "фас". Собака в два счета догнала первого убегавшего, повалила на землю и кинулась за вторым. Скрыться никому не удалось. Услышав команду "лежать" Чапи перестал лаять, лег на траву и стал ждать хозяина. Хотя, нет, не хозяина – друга.

"Я не люблю слово "хозяин", – говорит Евгений (именно с ним в паре работает Чапи). – Мы друзья. Я с ним времени провожу больше, чем с семьей. Такая работа у нас. Он часть меня. Уверен, что каждый из кинологов чувствует так же".